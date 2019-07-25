Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.
Дивися повний текст Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року (інфографіка).
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:14
Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року (інфографіка).
Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:51
Re: Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року..
А в чем вранье то, конкретнее?
Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:40
Стало намного хуже, чем в 2013г.
С 2008г.- не хочется даже сравнивать.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:27
Зарплаты, может, и выросли, но коммуналка, а особенно цены на продукты выросли в еще большей степени
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:38
"Самая низкая средняя зарплата была в Черновицкой области – 7819 грн."
А в мене зарплата 4800(вища освіта і 20р. стажу). То моя зарплата яка: нижче низкішої??? Хоть би вже перестали брехати тих людей!!! Аж тошно читати!!!
Додано: Суб 27 лип, 2019 00:36
Re: Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року..
Вочевидь треба поглянути правді в очі - ваші 4800 куди нижча за середню навіть в регіоні з найнижчими зарплатами.
І стаж з освітою тут не має жодного значення.
Додано: Суб 27 лип, 2019 00:39
Re: Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року..
Если брать в среднем, то выросли сравнимо. Да, коммуналка больше всех, но это лишь часть расходов, цены на продукты меньше да и не равномерно. Вполне можно согласиться, что по покупательной способности средняя зарплаты если не превысила, то вышла на уровень 2013.
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