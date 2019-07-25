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Реальна зарплата в Україні
перевищила рівень 2013 року...

Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 06:39

  irusj34 написав:"Самая низкая средняя зарплата была в Черновицкой области – 7819 грн."
А в мене зарплата 4800(вища освіта і 20р. стажу). То моя зарплата яка: нижче низкішої??? Хоть би вже перестали брехати тих людей!!! Аж тошно читати!!!


А так и есть на самом деле, все заявленные зарплаты по статистике- это откровенная ложь. У меня брат работает в Харькове на Салтовском мясокомбинате уже много лет. Зарплата 3900 гривен, ещё со времен Януковича. Но вот только тогда это было 500$, а сейчас, особенно в отопительный сезон, денег даже на еду после оплаты квитанций с трудом хватает. Пробовал говорить с начальством о повышении зарплаты, прямо заявили в ответ, что проще уволить. А все "покращеня"- только на бумаге.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 07:56

Re: Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року..

Это и без НБУ понятно и очевидно. Уровень жизни людей в стране уж никак не хуже, а лучше,чем в 2013.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 08:01

  SMOKE написав:Это и без НБУ понятно и очевидно. Уровень жизни людей в стране уж никак не хуже, а лучше,чем в 2013.

По каким же это параметрам так очевидно? Поделитесь пожалуйста соображениями.
BIGor
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