Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...
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irusj34 написав:"Самая низкая средняя зарплата была в Черновицкой области – 7819 грн." А в мене зарплата 4800(вища освіта і 20р. стажу). То моя зарплата яка: нижче низкішої??? Хоть би вже перестали брехати тих людей!!! Аж тошно читати!!!
А так и есть на самом деле, все заявленные зарплаты по статистике- это откровенная ложь. У меня брат работает в Харькове на Салтовском мясокомбинате уже много лет. Зарплата 3900 гривен, ещё со времен Януковича. Но вот только тогда это было 500$, а сейчас, особенно в отопительный сезон, денег даже на еду после оплаты квитанций с трудом хватает. Пробовал говорить с начальством о повышении зарплаты, прямо заявили в ответ, что проще уволить. А все "покращеня"- только на бумаге.