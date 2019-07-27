Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...
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irusj34 написав:"Самая низкая средняя зарплата была в Черновицкой области – 7819 грн." А в мене зарплата 4800(вища освіта і 20р. стажу). То моя зарплата яка: нижче низкішої??? Хоть би вже перестали брехати тих людей!!! Аж тошно читати!!!
А так и есть на самом деле, все заявленные зарплаты по статистике- это откровенная ложь. У меня брат работает в Харькове на Салтовском мясокомбинате уже много лет. Зарплата 3900 гривен, ещё со времен Януковича. Но вот только тогда это было 500$, а сейчас, особенно в отопительный сезон, денег даже на еду после оплаты квитанций с трудом хватает. Пробовал говорить с начальством о повышении зарплаты, прямо заявили в ответ, что проще уволить. А все "покращеня"- только на бумаге.
irusj34 написав:А в мене зарплата 4800(вища освіта і 20р. стажу).
Плевать нужно на такую работу с большой колокольни, пока не смените работу вплоть до смены сферы деятельности, никто вам платить не будет и импотентное гос-во ничем не поможет. Ну а раз вы сидите на такой работе то вас все устраивает, так думает работодатель.
irusj34 написав:"Самая низкая средняя зарплата была в Черновицкой области – 7819 грн." А в мене зарплата 4800(вища освіта і 20р. стажу). То моя зарплата яка: нижче низкішої??? Хоть би вже перестали брехати тих людей!!! Аж тошно читати!!!
А так и есть на самом деле, все заявленные зарплаты по статистике- это откровенная ложь. У меня брат работает в Харькове на Салтовском мясокомбинате уже много лет. Зарплата 3900 гривен, ещё со времен Януковича. Но вот только тогда это было 500$, а сейчас, особенно в отопительный сезон, денег даже на еду после оплаты квитанций с трудом хватает. Пробовал говорить с начальством о повышении зарплаты, прямо заявили в ответ, что проще уволить. А все "покращеня"- только на бумаге.
Конечно, ваша "аналитика" по примеру одного человека, который много лет готов батрачить забесплатно на мясокомбинате, достовернее данных на основании зарплат миллионов человек. Если человек много лет сидит на такой зарплате, понятно, что ничего ему повышать не будут - он ведь и так годами не уходит.
irusj34 написав:"Самая низкая средняя зарплата была в Черновицкой области – 7819 грн." А в мене зарплата 4800(вища освіта і 20р. стажу). То моя зарплата яка: нижче низкішої??? Хоть би вже перестали брехати тих людей!!! Аж тошно читати!!!
Вочевидь треба поглянути правді в очі - ваші 4800 куди нижча за середню навіть в регіоні з найнижчими зарплатами. І стаж з освітою тут не має жодного значення.
Именно. Здесь стали не важны - образование, стаж, опыт. Интеллектуальный уровень работающих оставляет желать лучшего, но думающие уже стали набирать 40+ с опытом, охотнее нежели 18+ с понтами. Но общая деградация на лицо, пока перспектив для перелома ситуации нет, если конечно не развивать страновой-тренд "водителей международников", поддерживая в обязательном порядке экспорт ж*** рок, в других профессиях страна видимо не нуждается.
irusj34 написав:"Самая низкая средняя зарплата была в Черновицкой области – 7819 грн." А в мене зарплата 4800(вища освіта і 20р. стажу). То моя зарплата яка: нижче низкішої??? Хоть би вже перестали брехати тих людей!!! Аж тошно читати!!!
Вочевидь треба поглянути правді в очі - ваші 4800 куди нижча за середню навіть в регіоні з найнижчими зарплатами. І стаж з освітою тут не має жодного значення.
Именно. Здесь стали не важны - образование, стаж, опыт. Интеллектуальный уровень работающих оставляет желать лучшего, но думающие уже стали набирать 40+ с опытом, охотнее нежели 18+ с понтами. Но общая деградация на лицо, пока перспектив для перелома ситуации нет, если конечно не развивать страновой-тренд "водителей международников", поддерживая в обязательном порядке экспорт ж*** рок, в других профессиях страна видимо не нуждается.
Нет, не так. Работа за минималку все равно, какой стаж - она одинаково не ценится, будь у вас 3 гола опыта или тридцать. Причём где угодно, не только в Украине. Ибо за такие деньги не нужны ни мозги ни руки.