Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...
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ruvex написав:Резюме. Работа за минималку - для опытных дураков со стажем, для работы за 50-70К необходимо лишь завышенное самомнение. Не испытываете когнитивный диссонанс от прочтения?
Подобная работа за минималку - это и работа инженера в Siemens лаборатории ВУЗа, которое готовит специалистов за рубеж, это и работа воспитателя в детских садах и т.д. В некотором роде еще сохранилось "устаревшее" понятие призвание, когда человек умеет воспитывать и работать с детьми, обучать, печь хлеб и делает он это хорошо в независимости от средств, но есть и другой подход, который никоим образом не влияет на качество от оплаты, потому что не каждый человек способен к любой работе на высшем уровне. И пока есть первое, есть куда вести, Вам же, своих детей, есть кому их обучить, но подобный перекос с оплатой труда и отношением в первую очередь оставит страну, рано или поздно, без рабочих рук. Столь поверхностное, пренебрежительное отношение является лишь катализатором ситуации, как субъективно в личных отношениях, так и в целом по стране. Но чтобы это понять, действительно нужны мозги и это уже проблема.
Это , пока , можно эксплуатировать определенные низы за копейки ... и получать услуги за копейки Потом .... садики , школы , врачи ... сделают монополию на свою оплату . все , кому это будет позволять , сделают монополию на свой труд и оплату . и простой программист Вася вас или человек вне системы будет поставлен на место раба А че ? - скажут низы - нужна личная мотивация ! зарабатывайте на наши услуги Не ваше образование а принадлежность к закрытой системе будет определять ваш уровень жизни
irusj34 написав:"Самая низкая средняя зарплата была в Черновицкой области – 7819 грн." А в мене зарплата 4800(вища освіта і 20р. стажу). То моя зарплата яка: нижче низкішої??? Хоть би вже перестали брехати тих людей!!! Аж тошно читати!!!
Вочевидь треба поглянути правді в очі - ваші 4800 куди нижча за середню навіть в регіоні з найнижчими зарплатами. І стаж з освітою тут не має жодного значення.
написано одне повідомлення і все. Підозрюю більше не буде.
irusj34 написав:"Самая низкая средняя зарплата была в Черновицкой области – 7819 грн." А в мене зарплата 4800(вища освіта і 20р. стажу). То моя зарплата яка: нижче низкішої??? Хоть би вже перестали брехати тих людей!!! Аж тошно читати!!!
якщо ви училка то готуйте учнів до ЗНО , працюйте репетитором , або й взагалі переходьте викладати в приватний ліцей , а не нийте на форумі
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
irusj34 написав:"Самая низкая средняя зарплата была в Черновицкой области – 7819 грн." А в мене зарплата 4800(вища освіта і 20р. стажу). То моя зарплата яка: нижче низкішої??? Хоть би вже перестали брехати тих людей!!! Аж тошно читати!!!
А так и есть на самом деле, все заявленные зарплаты по статистике- это откровенная ложь. У меня брат работает в Харькове на Салтовском мясокомбинате уже много лет. Зарплата 3900 гривен, ещё со времен Януковича. Но вот только тогда это было 500$, а сейчас, особенно в отопительный сезон, денег даже на еду после оплаты квитанций с трудом хватает. Пробовал говорить с начальством о повышении зарплаты, прямо заявили в ответ, что проще уволить. А все "покращеня"- только на бумаге.
проще уволиться самому , предварительно отгуляв ВСЕ отпуска, и сходив на больничный
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
ruvex написав:Именно. Здесь стали не важны - образование, стаж, опыт. Интеллектуальный уровень работающих оставляет желать лучшего, но думающие уже стали набирать 40+ с опытом, охотнее нежели 18+ с понтами. Но общая деградация на лицо, пока перспектив для перелома ситуации нет, если конечно не развивать страновой-тренд "водителей международников", поддерживая в обязательном порядке экспорт ж*** рок, в других профессиях страна видимо не нуждается.
Нет, не так. Работа за минималку все равно, какой стаж - она одинаково не ценится, будь у вас 3 гола опыта или тридцать. Причём где угодно, не только в Украине. Ибо за такие деньги не нужны ни мозги ни руки.
Резюме. Работа за минималку - для опытных дураков со стажем, для работы за 50-70К необходимо лишь завышенное самомнение. Не испытываете когнитивный диссонанс от прочтения?
Подобная работа за минималку - это и работа инженера в Siemens лаборатории ВУЗа, которое готовит специалистов за рубеж, это и работа воспитателя в детских садах и т.д. В некотором роде еще сохранилось "устаревшее" понятие призвание, когда человек умеет воспитывать и работать с детьми, обучать, печь хлеб и делает он это хорошо в независимости от средств,
и хороший инженер Siemens и хороший учитель способны сменить место работы а не ее вид, как я уже описывал в сообщениях выше. У меня знакомы в 40+ ушел с городской электростанции после 20 лет работы в частную строй фирму по сути на ту же должность, в 45 перестали платить, фирма через манипуляции пошла на дно , ушел в другую частную фирму . В этом помочь могут хоть кадровые агенства - платны или родные. Второй его коллега остался на электростанции и дальше ноет о зарплата то ли 5000 то ли 6000 грн.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html