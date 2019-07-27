Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...

Додано: Нед 28 лип, 2019 20:57

А насчёт реальных зарплат в пересчёте на то, что можно купить - всегда будет баланс. Если всем одномоментно повысить зарплату в 2 раза, цены вырастут в те же 2 раза.

Кассир в Атб хочет получать зарплату больше, но покупать продукты в своём же магазине по той же цене. Так не бывает.

Или, например, повышают работникам атб зарплату и закладывают это повышение в цену товара. Водитель маршрутки видит, что еда стоит дороже, повышает проезд, а сантехник видя как растёт цена еды и проезда тоже повышает цену своих услуг. В итоге - зарплаты у всех выросли, но купить товаров и услуг на эти зарплаты можно столько же, как и до повышения



Типичный пример - Европа. Зарплаты бешеные, а живут в большинстве стран Европы - хуже, чем в Украине. Из-за того, что чтоб там хоть что-то получать, нужно пахать, пахать и пахать. Украинцев же приучило государство, что за ничегонеделанье тоже платят деньги. А сейчас в госучреждениях взвыли, как так, 20 лет из стопки в стопку бумажки перекладываю, приходя на работу раз в неделю, а зарплата 4800 и не повышают