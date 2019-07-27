Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...
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moldashavanin написав:Люди , очнитесь ! Люди работающие за копейки создают дешевые услуги и продукты . особенно жизненно важный услуги - садики ,школы ,ТЕЦ ,ЖЕК ,газ ,моты ,дороги . без ихнего дешевого труда стоимость этих услуг возрастет до космической отметки . не сможем мы получать дешевые услуги и продукты .
С начала нас нагнет ТЕЦ - мерзнете или платите потом нагнут садики и школы - платите все нагнут
Да это вы очнитесь. Вы хотите потреблять дешевле за счёт того, что кто-то сидит на минималке.Что за бред?! Люди должны себя любить и искать возможности жить лучше, а не пинать на плохое правительство. Если услуги школы, теплоцентрали, медицины подорожают в разы, то никто уже не будет работать даже за 1000 долларов/месяц и зарплаты также вырастут. Всегда есть баланс спроса и предложения.
moldashavanin написав:Люди , очнитесь ! Люди работающие за копейки создают дешевые услуги и продукты . особенно жизненно важный услуги - садики ,школы ,ТЕЦ ,ЖЕК ,газ ,моты ,дороги . без ихнего дешевого труда стоимость этих услуг возрастет до космической отметки . не сможем мы получать дешевые услуги и продукты .
С начала нас нагнет ТЕЦ - мерзнете или платите потом нагнут садики и школы - платите все нагнут
Да это вы очнитесь. Вы хотите потреблять дешевле за счёт того, что кто-то сидит на минималке.Что за бред?! Люди должны себя любить и искать возможности жить лучше, а не пинать на плохое правительство. Если услуги школы, теплоцентрали, медицины подорожают в разы, то никто уже не будет работать даже за 1000 долларов/месяц и зарплаты также вырастут. Всегда есть баланс спроса и предложения.
Ех ... вы читать умеете ? некоторые личности потребляют товары и услуги за минимальную цену производителям этих услуг они говорят - нужно больше зарабатывать , какие вы лохи ! они не понимают за счет чего все это дешевое . я прекрасно понимаю . я им это говорю - они смеются ! не будет никакого роста зарплата и прочего ! вы не будите идти против системы . не попрете вы против жадных врачей , частных садиков , продажных ментов . вы будете за пределами системы и никто за вас не будет заступаться вам скажут - Чего , вы лох , не можете заработать 1 000 долларов ? здесь будет не спрос и предложение а монополия систем вы будите за пределами монополии этих систем
Стаж это в первую очередь опыт в работе. Подобная ситуация в государстве ведет к общему падению предложения производственных сил, что и в дальнейшем будет влиять негативно на экономику и на сущность государства в целом. Может быть в этом и цель подобного примитивизма суждений, но личностные мотивы сейчас меня мало интересуют.
В конечном итоге, стоило прочесть перед публикацией и оценить свою чушь, прежде чем оценивать оппонента и переходить на личности. Но это еще раз говорит о том, что у человека нет других аргументов. Убедился, что отвечать на очередную глупость мне не стоило.
irusj34 написав: А в мене зарплата 4800(вища освіта і 20р. стажу). То моя зарплата яка: нижче низкішої??? Хоть би вже перестали брехати тих людей!!! Аж тошно читати!!!
Признайтесь, что получаете дополнительные бонусы в другом виде. В основном это левак, коррупция, кража у работодателя и т. д. Но самая частая причина - ничегонеделанье. Вы получаете свои 4800, но приходите на работу на 2 часа, и те, через день. Это конечно лучше, чем работать грузчиком за 10 000 грн, но тогда не жалуйтесь. Не верю, что кто-то пашет 8 часов в день, 7 дней в неделю за такие деньги
А насчёт реальных зарплат в пересчёте на то, что можно купить - всегда будет баланс. Если всем одномоментно повысить зарплату в 2 раза, цены вырастут в те же 2 раза. Кассир в Атб хочет получать зарплату больше, но покупать продукты в своём же магазине по той же цене. Так не бывает. Или, например, повышают работникам атб зарплату и закладывают это повышение в цену товара. Водитель маршрутки видит, что еда стоит дороже, повышает проезд, а сантехник видя как растёт цена еды и проезда тоже повышает цену своих услуг. В итоге - зарплаты у всех выросли, но купить товаров и услуг на эти зарплаты можно столько же, как и до повышения
Типичный пример - Европа. Зарплаты бешеные, а живут в большинстве стран Европы - хуже, чем в Украине. Из-за того, что чтоб там хоть что-то получать, нужно пахать, пахать и пахать. Украинцев же приучило государство, что за ничегонеделанье тоже платят деньги. А сейчас в госучреждениях взвыли, как так, 20 лет из стопки в стопку бумажки перекладываю, приходя на работу раз в неделю, а зарплата 4800 и не повышают
safonovstanislav написав: А сейчас в госучреждениях взвыли, как так, 20 лет из стопки в стопку бумажки перекладываю, приходя на работу раз в неделю, а зарплата 4800 и не повышают
Увидим кто будет выть когда полезет сам чистить свой канализационный коллектор или не сможет отдать своего ребенка в садик, совсем недавно последнее было реальностью, станет снова с более худшими последствиями.
safonovstanislav написав:А насчёт реальных зарплат в пересчёте на то, что можно купить - всегда будет баланс. Если всем одномоментно повысить зарплату в 2 раза, цены вырастут в те же 2 раза. Кассир в Атб хочет получать зарплату больше, но покупать продукты в своём же магазине по той же цене. Так не бывает. Или, например, повышают работникам атб зарплату и закладывают это повышение в цену товара. Водитель маршрутки видит, что еда стоит дороже, повышает проезд, а сантехник видя как растёт цена еды и проезда тоже повышает цену своих услуг. В итоге - зарплаты у всех выросли, но купить товаров и услуг на эти зарплаты можно столько же, как и до повышения
Типичный пример - Европа. Зарплаты бешеные, а живут в большинстве стран Европы - хуже, чем в Украине. Из-за того, что чтоб там хоть что-то получать, нужно пахать, пахать и пахать. Украинцев же приучило государство, что за ничегонеделанье тоже платят деньги. А сейчас в госучреждениях взвыли, как так, 20 лет из стопки в стопку бумажки перекладываю, приходя на работу раз в неделю, а зарплата 4800 и не повышают
Кроме пафосного слогана, здесь важно понимать, что это только лишний раз подтверждает, что в нашей стране государство абсолютно не выполняет и фактически отстранилось от своих основных функций. Оно хочет существовать со всем штатом институтов за счет налогоплательщиков, абсолютно ничего даже не предлагая взамен, а это пагубный эксперимент с известным исходом.
safonovstanislav написав: А сейчас в госучреждениях взвыли, как так, 20 лет из стопки в стопку бумажки перекладываю, приходя на работу раз в неделю, а зарплата 4800 и не повышают
Увидим кто будет выть когда полезет сам чистить свой канализационный коллектор или не сможет отдать своего ребенка в садик, совсем недавно последнее было реальностью, станет снова с более худшими последствиями.
В последние раз, сентехнику за 4 часа работы, за вызов день в день, отдал 2000 грн. Материалы - отдельно. Те, кто реально работает, а не просто ходит на работу пообщаться с коллегами и попить чай, зарабатывают, не хуже, чем в Европе.