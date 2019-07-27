Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...

Додано: Пон 29 лип, 2019 12:31

moldashavanin написав: А простои этого сантехника ? покупка материалов , болезни этого сантехника

с чего вы взяли - сантехник занят на все 100 % своего времени А простои этого сантехника ? покупка материалов , болезни этого сантехникас чего вы взяли - сантехник занят на все 100 % своего времени

Я написал о том, что люди рабочих специальностей с ровными руками и отсутствием лени, живут уж точно не хуже своих европейских коллег, и никуда уезжать не собираются, типа из-за "низких зарплат".А вот, по офисным клеркам бахнул скорее не кризис, а технологии. И ситуация у них будет всё больше усугубляться. Например, если раньше я посещал отделение банка минимум несколько раз в неделю, то за последний год, я был всего несколько раз в банке для перевыпуска карт, а с переходом на выпуск виртуальных карт и googlepay, мне вообще ходить туда теперь не нужно. А у банковских клерков кризис, сокращения, закрытия отделений. И так во многих сферах.