Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...
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safonovstanislav написав: А сейчас в госучреждениях взвыли, как так, 20 лет из стопки в стопку бумажки перекладываю, приходя на работу раз в неделю, а зарплата 4800 и не повышают
Увидим кто будет выть когда полезет сам чистить свой канализационный коллектор или не сможет отдать своего ребенка в садик, совсем недавно последнее было реальностью, станет снова с более худшими последствиями.
В последние раз, сентехнику за 4 часа работы, за вызов день в день, отдал 2000 грн. Материалы - отдельно. Те, кто реально работает, а не просто ходит на работу пообщаться с коллегами и попить чай, зарабатывают, не хуже, чем в Европе.
safonovstanislav написав:В последние раз, сентехнику за 4 часа работы, за вызов день в день, отдал 2000 грн. Материалы - отдельно. Те, кто реально работает, а не просто ходит на работу пообщаться с коллегами и попить чай, зарабатывают, не хуже, чем в Европе.
Эти конторы загибают цены минимум в 2 раза выше чем оно того стоит
safonovstanislav написав:В последние раз, сентехнику за 4 часа работы, за вызов день в день, отдал 2000 грн. Материалы - отдельно. Те, кто реально работает, а не просто ходит на работу пообщаться с коллегами и попить чай, зарабатывают, не хуже, чем в Европе.
Эти конторы загибают цены минимум в 2 раза выше чем оно того стоит
Бесспорно. Но, сколько бы он не отдавал конторе, за месяц выйдет минимум в несколько раз больше описанных тут 4800 грн.
Кстати, вот, вспомнил. Ремонт стиральной машины обошёлся в 1400 грн, это вместе с деталями. Человек, по его словам - владелец конторы. Работает сам и есть рабочие, которым отдаёт заказы. Думаю, 1000 грн чистыми за час работы он получил, т. к. был заменён только тен. Это при том, что в 16 вечера он приехал с заказа, и от меня уехал на заказ. Вот и считайте. 60 000 грн в месяц человек имеет, если считать по 3 заказа в день, 5 дней в неделю, плюс доходы от наёмных рабочих.
shapo написав:Эти конторы загибают цены минимум в 2 раза выше чем оно того стоит
Бесспорно. Но, сколько бы он не отдавал конторе, за месяц выйдет минимум в несколько раз больше описанных тут 4800 грн.
Кстати, вот, вспомнил. Ремонт стиральной машины обошёлся в 1400 грн, это вместе с деталями. Человек, по его словам - владелец конторы. Работает сам и есть рабочие, которым отдаёт заказы. Думаю, 1000 грн чистыми за час работы он получил, т. к. был заменён только тен. Это при том, что в 16 вечера он приехал с заказа, и от меня уехал на заказ. Вот и считайте. 60 000 грн в месяц человек имеет, если считать по 3 заказа в день, 5 дней в неделю, плюс доходы от наёмных рабочих.
Господи , это финансовый форум ! не позорьтесь своими глупостями !!!
safonovstanislav написав: А сейчас в госучреждениях взвыли, как так, 20 лет из стопки в стопку бумажки перекладываю, приходя на работу раз в неделю, а зарплата 4800 и не повышают
Увидим кто будет выть когда полезет сам чистить свой канализационный коллектор или не сможет отдать своего ребенка в садик, совсем недавно последнее было реальностью, станет снова с более худшими последствиями.
В последние раз, сентехнику за 4 часа работы, за вызов день в день, отдал 2000 грн. Материалы - отдельно. Те, кто реально работает, а не просто ходит на работу пообщаться с коллегами и попить чай, зарабатывают, не хуже, чем в Европе.
Бред !!! Вы не понимаете разницу между вызовом сантехник и ремонтом жизненно важной инфраструктуры . В обоих случаях - робота сантехника Одни получают легкие и прибыльные заказы Другие латают проблемы и получают копейки .
А простои этого сантехника ? покупка материалов , болезни этого сантехника с чего вы взяли - сантехник занят на все 100 % своего времени
moldashavanin написав:А простои этого сантехника ? покупка материалов , болезни этого сантехника с чего вы взяли - сантехник занят на все 100 % своего времени
Я написал о том, что люди рабочих специальностей с ровными руками и отсутствием лени, живут уж точно не хуже своих европейских коллег, и никуда уезжать не собираются, типа из-за "низких зарплат". А вот, по офисным клеркам бахнул скорее не кризис, а технологии. И ситуация у них будет всё больше усугубляться. Например, если раньше я посещал отделение банка минимум несколько раз в неделю, то за последний год, я был всего несколько раз в банке для перевыпуска карт, а с переходом на выпуск виртуальных карт и googlepay, мне вообще ходить туда теперь не нужно. А у банковских клерков кризис, сокращения, закрытия отделений. И так во многих сферах.
ruvex написав:Стаж это в первую очередь опыт в работе.
Стаж абстрактен. Он не всегда означает опыт по той работе, которой человек занимается. Он не означает, что у человека есть необходимые знания и навыки. А если работа и не требует особых знаний, то стаж вообще значения не имеет. Очень странно, что вы не понимаете таких простых вещей.
ruvex написав:Убедился, что отвечать на очередную глупость мне не стоило.
Не все, что вы не способны осилить умом, является глупостью
Пенс написав:Приведите в пример депутатов, чтобы уже следовать своей безукоризненной логике.
Депутатов мизерное количество по сравнению с числом тех, кто зарабатывает столько и больше. Смысл приводить их в пример?
moldashavanin написав:Бред !!! Вы не понимаете разницу между вызовом сантехник и ремонтом жизненно важной инфраструктуры . В обоих случаях - робота сантехника Одни получают легкие и прибыльные заказы Другие латают проблемы и получают копейки . А простои этого сантехника ? покупка материалов , болезни этого сантехника с чего вы взяли - сантехник занят на все 100 % своего времени
Если у сантехника все в порядке с головой и руками, то он будет нормально зарабатывать хоть в конторе по ремонту немного снизив цены по сравнению с упомянутой конторой,хоть в строительной организации с большими объемами работ и соответственно меньшими расценками. Свое он все равно доберет после работы на халтурах коих сейчас выше крыши.
moldashavanin написав:Бред !!! Вы не понимаете разницу между вызовом сантехник и ремонтом жизненно важной инфраструктуры . В обоих случаях - робота сантехника Одни получают легкие и прибыльные заказы Другие латают проблемы и получают копейки . А простои этого сантехника ? покупка материалов , болезни этого сантехника с чего вы взяли - сантехник занят на все 100 % своего времени
Если у сантехника все в порядке с головой и руками, то он будет нормально зарабатывать хоть в конторе по ремонту немного снизив цены по сравнению с упомянутой конторой,хоть в строительной организации с большими объемами работ и соответственно меньшими расценками. Свое он все равно доберет после работы на халтурах коих сейчас выше крыши.
уже обсуждали сантехников-плиточников-таксистов с зарплатами 2 000 долларов .