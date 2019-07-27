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Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 20:52
shapo написав: moldashavanin написав:
уже обсуждали сантехников-плиточников-таксистов с зарплатами 2 000 долларов .
Не знаю что вы обсуждали, но в Киеве нормальный сантехник 1000 баксов заработает
Это уже было !
страниц 100 и несколько дней обсуждали эту тему .
Поздно вы пришли
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