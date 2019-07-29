Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...

Додано: Вів 30 лип, 2019 12:50

ruvex написав: Faceless написав: ruvex написав: Стаж это в первую очередь опыт в работе. Стаж это в первую очередь опыт в работе.

Стаж абстрактен. Он не всегда означает опыт по той работе, которой человек занимается. Он не означает, что у человека есть необходимые знания и навыки. А если работа и не требует особых знаний, то стаж вообще значения не имеет.

Очень странно, что вы не понимаете таких простых вещей. Стаж абстрактен. Он не всегда означает опыт по той работе, которой человек занимается. Он не означает, что у человека есть необходимые знания и навыки. А если работа и не требует особых знаний, то стаж вообще значения не имеет.Очень странно, что вы не понимаете таких простых вещей.

Не сваливайте все в кучу. Еще раз. Существует понятие "призвание", незнакомое многим тинейджерам, о чем речь была изначально и о чем был пост, который начали обсуждать и понятие "работы". Здесь уже важны в той или иной степени опыт, который в первом случае есть и важен, а во втором его попросту может не быть.

На досуге стоит с этим разобраться, прежде чем, повторюсь, высасывать абстрактные пробелы в личности оппонента, а не разбираться в реальном положении вещей обсуждаемой темы. Вы не психолог, чтобы здесь лечить людей, а даже если бы им были, то это явно не ваше призвание.

Посему не стоит оскорблять людей своими постами с формулировками, которые попросту подходят под удаление, что и самокритично стоило бы сделать. Не сваливайте все в кучу. Еще раз. Существует понятие "призвание", незнакомое многим тинейджерам, о чем речь была изначально и о чем был пост, который начали обсуждать и понятие "работы". Здесь уже важны в той или иной степени опыт, который в первом случае есть и важен, а во втором его попросту может не быть.На досуге стоит с этим разобраться, прежде чем, повторюсь, высасывать абстрактные пробелы в личности оппонента, а не разбираться в реальном положении вещей обсуждаемой темы. Вы не психолог, чтобы здесь лечить людей, а даже если бы им были, то это явно не ваше призвание.Посему не стоит оскорблять людей своими постами с формулировками, которые попросту подходят под удаление, что и самокритично стоило бы сделать.

Еще раз. Изначально не было речи ни о каких "призваниях" и чем-то подобном.Человек возмутился, как это зарабатывает даже меньше среднего по госстату в Черновцах, при ВО и стаже.Так вот, повторю. Стаж и ВО сами по себе не гарантия высокого дохода. НИГДЕ. Не только в Украине.Есть уборщицы с 5 ВО и стажем где-нибудь в школе 20 лет. И тут ни ВО ни стаж не значат ничего.Есть даже люди, работающие по специальности, со стажем в 20 лет. Но их знания устарели, или маловостребованы, или и то и другое. И потому в данном случае стаж не значит ничего.Зарплату платят не за стаж. Зарплату платят за конкретные умения и навыки, которые могут прийти с опытом, а могут так и не появится. Стаж - следствие опыта работы и квалификации, но не наоборот.