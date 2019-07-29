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Реальна зарплата в Україні
перевищила рівень 2013 року...

Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:52

  shapo написав:
  moldashavanin написав:уже обсуждали сантехников-плиточников-таксистов с зарплатами 2 000 долларов .


Не знаю что вы обсуждали, но в Киеве нормальный сантехник 1000 баксов заработает


Это уже было !
страниц 100 и несколько дней обсуждали эту тему .
Поздно вы пришли
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:21

  Faceless написав:
  ruvex написав:Стаж это в первую очередь опыт в работе.

Стаж абстрактен. Он не всегда означает опыт по той работе, которой человек занимается. Он не означает, что у человека есть необходимые знания и навыки. А если работа и не требует особых знаний, то стаж вообще значения не имеет.
Очень странно, что вы не понимаете таких простых вещей.

Не сваливайте все в кучу. Еще раз. Существует понятие "призвание", незнакомое многим тинейджерам, о чем речь была изначально и о чем был пост, который начали обсуждать и понятие "работы". Здесь уже важны в той или иной степени опыт, который в первом случае есть и важен, а во втором его попросту может не быть.
На досуге стоит с этим разобраться, прежде чем, повторюсь, высасывать абстрактные пробелы в личности оппонента, а не разбираться в реальном положении вещей обсуждаемой темы. Вы не психолог, чтобы здесь лечить людей, а даже если бы им были, то это явно не ваше призвание.
Посему не стоит оскорблять людей своими постами с формулировками, которые попросту подходят под удаление, что и самокритично стоило бы сделать.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:35

  ruvex написав:
  Faceless написав:Стаж абстрактен. Он не всегда означает опыт по той работе, которой человек занимается. Он не означает, что у человека есть необходимые знания и навыки. А если работа и не требует особых знаний, то стаж вообще значения не имеет.
Очень странно, что вы не понимаете таких простых вещей.

Не сваливайте все в кучу. Еще раз. Существует понятие "призвание", незнакомое многим тинейджерам, о чем речь была изначально и о чем был пост, который начали обсуждать и понятие "работы". Здесь уже важны в той или иной степени опыт, который в первом случае есть и важен, а во втором его попросту может не быть.
На досуге стоит с этим разобраться, прежде чем, повторюсь, высасывать абстрактные пробелы в личности оппонента, а не разбираться в реальном положении вещей обсуждаемой темы. Вы не психолог, чтобы здесь лечить людей, а даже если бы им были, то это явно не ваше призвание.
Посему не стоит оскорблять людей своими постами с формулировками, которые попросту подходят под удаление, что и самокритично стоило бы сделать.


Ну, последнего вряд ли дождетесь.
Что касается призвания,то,например, человеку с призванием врача в Украине просто делать нечего.
Если не попал в несколько престижных институтов , в основном с кардиохирургией или урологией, то у остальных ,например, терапевтов,выбор невелик.
Нужно тянуть с пациентов продажей БАД или еще не очень приличными способами.
Не говоря о том, что учиться в Украине становится особенно не у кого.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:43

  shapo написав:Ну, последнего вряд ли дождетесь.
Что касается призвания,то,например, человеку с призванием врача в Украине просто делать нечего.
Если не попал в несколько престижных институтов , в основном с кардиохирургией или урологией, то у остальных ,например, терапевтов,выбор невелик.
Нужно тянуть с пациентов продажей БАД или еще не очень приличными способами.
Не говоря о том, что учиться в Украине становится особенно не у кого.

И не собираюсь ждать, есть свои доступные методы, но донести для понимания следует.
Что касается остального, если разделить понятия возможности и призвания, способностей человека, то второе дает все же шанс сделать больше, нежели если человек к своей профессии имеет посредственное отношение и безразличен и все это не больше чем случайность для быстрого срубания бабла, как многие думают заблуждаясь.
В остальном, согласен, в нашем государстве многое недоступно людям способным что-то сделать, отсюда и результат, что страна катится по наклонной, а люди ее покидают.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:50

  ruvex написав:
  Faceless написав:
  ruvex написав:Стаж это в первую очередь опыт в работе.

Стаж абстрактен. Он не всегда означает опыт по той работе, которой человек занимается. Он не означает, что у человека есть необходимые знания и навыки. А если работа и не требует особых знаний, то стаж вообще значения не имеет.
Очень странно, что вы не понимаете таких простых вещей.

Не сваливайте все в кучу. Еще раз. Существует понятие "призвание", незнакомое многим тинейджерам, о чем речь была изначально и о чем был пост, который начали обсуждать и понятие "работы". Здесь уже важны в той или иной степени опыт, который в первом случае есть и важен, а во втором его попросту может не быть.
На досуге стоит с этим разобраться, прежде чем, повторюсь, высасывать абстрактные пробелы в личности оппонента, а не разбираться в реальном положении вещей обсуждаемой темы. Вы не психолог, чтобы здесь лечить людей, а даже если бы им были, то это явно не ваше призвание.
Посему не стоит оскорблять людей своими постами с формулировками, которые попросту подходят под удаление, что и самокритично стоило бы сделать.

Еще раз. Изначально не было речи ни о каких "призваниях" и чем-то подобном.
Человек возмутился, как это зарабатывает даже меньше среднего по госстату в Черновцах, при ВО и стаже.
Так вот, повторю. Стаж и ВО сами по себе не гарантия высокого дохода. НИГДЕ. Не только в Украине.
Есть уборщицы с 5 ВО и стажем где-нибудь в школе 20 лет. И тут ни ВО ни стаж не значат ничего.
Есть даже люди, работающие по специальности, со стажем в 20 лет. Но их знания устарели, или маловостребованы, или и то и другое. И потому в данном случае стаж не значит ничего.
Зарплату платят не за стаж. Зарплату платят за конкретные умения и навыки, которые могут прийти с опытом, а могут так и не появится. Стаж - следствие опыта работы и квалификации, но не наоборот.
Faceless
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