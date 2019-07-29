Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...

Это уже было !
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Додано: Пон 29 лип, 2019 20:52
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:21
Не сваливайте все в кучу. Еще раз. Существует понятие "призвание", незнакомое многим тинейджерам, о чем речь была изначально и о чем был пост, который начали обсуждать и понятие "работы". Здесь уже важны в той или иной степени опыт, который в первом случае есть и важен, а во втором его попросту может не быть.
На досуге стоит с этим разобраться, прежде чем, повторюсь, высасывать абстрактные пробелы в личности оппонента, а не разбираться в реальном положении вещей обсуждаемой темы. Вы не психолог, чтобы здесь лечить людей, а даже если бы им были, то это явно не ваше призвание.
Посему не стоит оскорблять людей своими постами с формулировками, которые попросту подходят под удаление, что и самокритично стоило бы сделать.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:35
Ну, последнего вряд ли дождетесь.
Что касается призвания,то,например, человеку с призванием врача в Украине просто делать нечего.
Если не попал в несколько престижных институтов , в основном с кардиохирургией или урологией, то у остальных ,например, терапевтов,выбор невелик.
Нужно тянуть с пациентов продажей БАД или еще не очень приличными способами.
Не говоря о том, что учиться в Украине становится особенно не у кого.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:43
И не собираюсь ждать, есть свои доступные методы, но донести для понимания следует.
Что касается остального, если разделить понятия возможности и призвания, способностей человека, то второе дает все же шанс сделать больше, нежели если человек к своей профессии имеет посредственное отношение и безразличен и все это не больше чем случайность для быстрого срубания бабла, как многие думают заблуждаясь.
В остальном, согласен, в нашем государстве многое недоступно людям способным что-то сделать, отсюда и результат, что страна катится по наклонной, а люди ее покидают.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:50
Еще раз. Изначально не было речи ни о каких "призваниях" и чем-то подобном.
Человек возмутился, как это зарабатывает даже меньше среднего по госстату в Черновцах, при ВО и стаже.
Так вот, повторю. Стаж и ВО сами по себе не гарантия высокого дохода. НИГДЕ. Не только в Украине.
Есть уборщицы с 5 ВО и стажем где-нибудь в школе 20 лет. И тут ни ВО ни стаж не значат ничего.
Есть даже люди, работающие по специальности, со стажем в 20 лет. Но их знания устарели, или маловостребованы, или и то и другое. И потому в данном случае стаж не значит ничего.
Зарплату платят не за стаж. Зарплату платят за конкретные умения и навыки, которые могут прийти с опытом, а могут так и не появится. Стаж - следствие опыта работы и квалификации, но не наоборот.
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:04
Я пошел дальше, поэтому и появились понятия призвания и просто работы, куда люди могут идти по разным причинам, но это не значит что они должны получать ниже адекватного минимума, не сидя дома, а работая.
Мне не нужно ничего объяснять, разберитесь для себя, капнув глубже, что и почему так, а не иначе и почему возник вопрос, который свойственен не одному человеку, а миллионам работающих в нашей стране полный рабочий день и делающих ту или иную работу. Если она бесполезна, как здесь считается некоторыми индивидуумами, то следуя подобной логике стоит закрыть все данные предприятия и организации и открыть иное, отправив всех на курсы дальнобойщиков. Если копать не хочется, то и говорить здесь не о чем.
Верная мысль, но и обратное также тождественно и на стаж также смотрят. Если человек РАБОТАЕТ (мы не рассматриваем гиперболы с абстрактным сидением на 5 точке - это бред), разрешает ситуации, проблемы свойственные его работе, он в зависимости от отработанного времени, к примеру 5 лет, получает опыта больше, нежели человек отработавший к примеру 1 месяц.
Люди могут работать к примеру в бюджетной сфере в связи с своими психологическими мотивами, уровню комфортности и т.д,. К тому же там же они в связи с производственной необходимостью могут работать и по 10-12 часов, но получая лишь свою ставку, кто имеет опыт это знает. Отсюда не делается вывод, что все они просто там "сидят" или де***.
п.с. Вы имеете ВО? Имеете официальный стаж работы? Пробовали работать в бюджетных организациях или на державной/военной службе?
Что можете сказать по такому примеру?
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Black Jack - White Business
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