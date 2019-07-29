Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...

Додано: Вів 30 лип, 2019 13:04

Faceless написав: Еще раз. Изначально не было речи ни о каких "призваниях" и чем-то подобном.

Человек возмутился, как это зарабатывает даже меньше среднего по госстату в Черновцах, при ВО и стаже.

Так вот, повторю. Стаж и ВО сами по себе не гарантия высокого дохода. НИГДЕ. Не только в Украине.

Еще раз. Изначально не было речи ни о каких "призваниях" и чем-то подобном.Человек возмутился, как это зарабатывает даже меньше среднего по госстату в Черновцах, при ВО и стаже.Так вот, повторю. Стаж и ВО сами по себе не гарантия высокого дохода. НИГДЕ. Не только в Украине.

Faceless написав: Стаж - следствие опыта работы и квалификации, но не наоборот.



smart_analyst2017 написав: Недавно видел резюме одного "главного бухгалтера" - 25 лет, закончил какую-то шарагу, 1 год где-то кем-то работал, хочет 35 т. грн. и быть главбухом средненькой компании. Недавно видел резюме одного "главного бухгалтера" - 25 лет, закончил какую-то шарагу, 1 год где-то кем-то работал, хочет 35 т. грн. и быть главбухом средненькой компании.

Я пошел дальше, поэтому и появились понятия призвания и просто работы, куда люди могут идти по разным причинам, но это не значит что они должны получать ниже адекватного минимума, не сидя дома, а работая.Мне не нужно ничего объяснять, разберитесь для себя, капнув глубже, что и почему так, а не иначе и почему возник вопрос, который свойственен не одному человеку, а миллионам работающих в нашей стране полный рабочий день и делающих ту или иную работу. Если она бесполезна, как здесь считается некоторыми индивидуумами, то следуя подобной логике стоит закрыть все данные предприятия и организации и открыть иное, отправив всех на курсы дальнобойщиков. Если копать не хочется, то и говорить здесь не о чем.Верная мысль, но и обратное также тождественно и на стаж также смотрят. Если человек РАБОТАЕТ (мы не рассматриваем гиперболы с абстрактным сидением на 5 точке - это бред), разрешает ситуации, проблемы свойственные его работе, он в зависимости от отработанного времени, к примеру 5 лет, получает опыта больше, нежели человек отработавший к примеру 1 месяц.Люди могут работать к примеру в бюджетной сфере в связи с своими психологическими мотивами, уровню комфортности и т.д,. К тому же там же они в связи с производственной необходимостью могут работать и по 10-12 часов, но получая лишь свою ставку, кто имеет опыт это знает. Отсюда не делается вывод, что все они просто там "сидят" или де***.п.с. Вы имеете ВО? Имеете официальный стаж работы? Пробовали работать в бюджетных организациях или на державной/военной службе?Что можете сказать по такому примеру?