Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року...

Додано: Вів 30 лип, 2019 14:49

ruvex написав: Я пошел дальше, поэтому и появились понятия призвания и просто работы, куда люди могут идти по разным причинам, но это не значит что они должны получать ниже адекватного минимума, не сидя дома, а работая. Я пошел дальше, поэтому и появились понятия призвания и просто работы, куда люди могут идти по разным причинам, но это не значит что они должны получать ниже адекватного минимума, не сидя дома, а работая.

ruvex написав: Мне не нужно ничего объяснять, разберитесь для себя, капнув глубже, что и почему так, а не иначе и почему возник вопрос, который свойственен не одному человеку, а миллионам работающих в нашей стране полный рабочий день и делающих ту или иную работу. Если она бесполезна, как здесь считается некоторыми индивидуумами, то следуя подобной логике стоит закрыть все данные предприятия и организации и открыть иное, отправив всех на курсы дальнобойщиков. Мне не нужно ничего объяснять, разберитесь для себя, капнув глубже, что и почему так, а не иначе и почему возник вопрос, который свойственен не одному человеку, а миллионам работающих в нашей стране полный рабочий день и делающих ту или иную работу. Если она бесполезна, как здесь считается некоторыми индивидуумами, то следуя подобной логике стоит закрыть все данные предприятия и организации и открыть иное, отправив всех на курсы дальнобойщиков.

ruvex написав: Верная мысль, но и обратное также тождественно и на стаж также смотрят. Если человек РАБОТАЕТ (мы не рассматриваем гиперболы с абстрактным сидением на 5 точке - это бред), разрешает ситуации, проблемы свойственные его работе, он в зависимости от отработанного времени, к примеру 5 лет, получает опыта больше, нежели человек отработавший к примеру 1 месяц. Верная мысль, но и обратное также тождественно и на стаж также смотрят. Если человек РАБОТАЕТ (мы не рассматриваем гиперболы с абстрактным сидением на 5 точке - это бред), разрешает ситуации, проблемы свойственные его работе, он в зависимости от отработанного времени, к примеру 5 лет, получает опыта больше, нежели человек отработавший к примеру 1 месяц.

ruvex написав: Люди могут работать к примеру в бюджетной сфере в связи с своими психологическими мотивами, уровню комфортности и т.д,. К тому же там же они в связи с производственной необходимостью могут работать и по 10-12 часов, но получая лишь свою ставку, кто имеет опыт это знает. Отсюда не делается вывод, что все они просто там "сидят" или де***. Люди могут работать к примеру в бюджетной сфере в связи с своими психологическими мотивами, уровню комфортности и т.д,. К тому же там же они в связи с производственной необходимостью могут работать и по 10-12 часов, но получая лишь свою ставку, кто имеет опыт это знает. Отсюда не делается вывод, что все они просто там "сидят" или де***.

ruvex написав: п.с. Вы имеете ВО? Имеете официальный стаж работы? Пробовали работать в бюджетных организациях или на державной/военной службе? п.с. Вы имеете ВО? Имеете официальный стаж работы? Пробовали работать в бюджетных организациях или на державной/военной службе?

ruvex написав: Что можете сказать по такому примеру? Что можете сказать по такому примеру?

Вы пошли дальше, но потеряли связь с главным: рынком труда. Никто никому ничего не должен. В том числе и платить просто за стаж. Тот, чьи навыки и знания востребованы, продает их за хорошую зарплату. Чьи не востребованы - увы, нет. И как я изначально и написал - стаж и образование тут значения не имеют, это лишь атрибуты, платят за квалификацию, которая нужна работодателю. Без нее стаж с ВО не стоят ничего.Мне как бы тоже объяснять не нужно. Полезность конкретной работы достаточно точно отражается уровнем ее оплаты. Это общественная оценка полезности. Как бы это не было обидно тем, кто зарабатывает мало. Ну раз эти предприятия работают, там работают люди - значит обоим это выгодно, и закрывать их не нужно. Раз человек годами получает низкую ЗП и ничего не меняет, значит на самом деле его это устраивает. Можно называть это призванием, или еще как, но факт есть факт.Осторожно надо смотреть. Ибо сталкивался сам с ситуацией, когда большой стаж не означал высокой квалификации, и полагаться на стаж для оценки уровня умений было большой ошибкой.К тому же вы сильно утрируете. Конечно, отработавший 5 лет против человека с опытом менее года - сравнение довольно очевидное. А вот человек с опытом, например, 3-5 лет, вполне может оказаться более квалифицированным, чем человек с опытом 10-15 лет.Я нигде и не заявлял, что они лентяи, дураки или еще кто-то. Как я выше написал, это как раз характеризует ситуацию как "их все устраивает". Психологические мотивы, уровень стрессов, график работы и прочие факторы перевешивают по значимости низкую ЗП. Они остаются - делают сознательный выбор. Это рынок - на предложение их труда нет такого спроса, чтобы их зарплаты росли.Да. Да. Нет, и нет желания.Частный случай неадекватного запроса. Человек явно неадекватно оценил как свой уровень квалификации, так и тот гембель, что кроется за биркой "главбух средненькой компании". Таких "вчерашних студентов" тысячи, да и не вчера такие типажи появились.