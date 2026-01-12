Середня пенсія після індексації
перевищила 7 тисяч...

Середня пенсія після індексації перевищила 7 тисяч...
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 23:30

Середня пенсія після індексації перевищила 7 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 березня 2026 року Пенсійний фонд України провів індексацію пенсій, у результаті чого середній розмір виплат в Україні перевищив 7 тисяч гривень.

Середня пенсія після індексації перевищила 7 тисяч гривень — ПФУ
R2
Робот новин
 
Повідомлень: 100875
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 23:35

а медіанна?

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
З 1 березня 2026 року Пенсійний фонд України провів індексацію пенсій, у результаті чого середній розмір виплат в Україні перевищив 7 тисяч гривень.

Дивися повний текст
Середня пенсія після індексації перевищила 7 тисяч гривень — ПФУ

а медіанна?
а соціальна?
flyman
Повідомлень: 42708
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 23:45

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
З 1 березня 2026 року Пенсійний фонд України провів індексацію пенсій, у результаті чого середній розмір виплат в Україні перевищив 7 тисяч гривень.

Дивися повний текст
Середня пенсія після індексації перевищила 7 тисяч гривень — ПФУ

в 1го 44000 грн. ($1000) в 9ти по 3458 грн. (мінімальна з повним страховим стажом $79) середня 7512 грн. ($170)
flyman
Повідомлень: 42708
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 04:06

Це як з середньою температорую по лікарні (морг + терапія) в ітого у всіх 36.6.

Моїй матері цілих 200 грн наіндексували. Було 3628 стало 3828. Батькові пощвчтило більше 230 грн додали.

ур**.
takecareofthebirds
Повідомлень: 1
З нами з: 07.04.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
