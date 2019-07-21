Грецький острів Антикітера у південно-східній частині Пелопоносу робить все можливе, щоб привабити нових мешканців.
Дивися повний текст Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро новим мешканцям.
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Додано: Нед 28 лип, 2019 14:33
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро новим...
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Дивися повний текст Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро новим мешканцям.
Додано: Нед 28 лип, 2019 14:33
Це просто пропозиція-мрія всього життя для "маленької" родини мігрантів із 10 дітьми із Західної Африки.
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