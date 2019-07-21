Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро новим...

Додано: Пон 29 лип, 2019 10:53

Почему "журналисты" даже не напрягаются с проверкой источника новости, трактовки?Глубоко не копал, но гугл дал "новость" декабрем прошлого года, где вольную трактовку "новости" называют фейком и дается следующее пояснение:«В течение полутора лет существует предложение найти способ возродить Антикитеру, где сегодня живет всего 20 человек», — сказал мэр Ставрос Хархалакис, который дал необходимые разъяснения по поводу программы.Новости о том, что «Антикитира готова выплачивать грант в размере 500 евро, жилье и питание», оказались фейковыми.По словам мэра Китира, Ставроса Чаралакиса, который говорил с News 24/7 на 88.6, «эта программа касается 5 семей, которые уже были отобраны в результате строгого процесса».«В течение полутора лет существует предложение найти способ заново возродить Антикитеру, где сегодня живет всего 20 человек. Мы стараемся сделать так, чтобы остров не оставался полностью пустынным», — добавил Чаралакис.В частности, г-н Чаралакис сказал:«Существует сотрудничество между муниципалитетом и организацией для многодетных семей» Theofilos «,а также первоначальный вклад в финансирование мероприятий частными учреждениями по жилищному строительству. Эта программа касается 5 семей, которые уже были отобраны в рамках строгой процедуры.Разрешение на строительство придет примерно через три года и должно быть одобрено 20 агентствами. Соответствующие статьи в различных СМИ не имеют отношения к реальности «, — заключил он.зы: последний "всплеск" этой "новости" был на Г+Г, точнее тсн, 2 июля