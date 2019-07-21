Грецький острів Антикітера у південно-східній частині Пелопоносу робить все можливе, щоб привабити нових мешканців.
Дивися повний текст Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро новим мешканцям.
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Додано: Нед 28 лип, 2019 14:33
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро новим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро новим мешканцям.
Додано: Нед 28 лип, 2019 14:33
Це просто пропозиція-мрія всього життя для "маленької" родини мігрантів із 10 дітьми із Західної Африки.
Додано: Нед 28 лип, 2019 16:24
На 500 евро там не проживёшь. Всё привозное, в том числе и вода. Цены соответственно ещё те. Школы нет, как и больницы. От безнадёги спасают только туристы и козы.
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:04
Чукча не читатель, чукча писатель? (с)
1.
Думаю очевидно, что вода в питание включена.
2.
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:53
Фейк?!
Почему "журналисты" даже не напрягаются с проверкой источника новости, трактовки?
Глубоко не копал, но гугл дал "новость" декабрем прошлого года, где вольную трактовку "новости" называют фейком и дается следующее пояснение:
«В течение полутора лет существует предложение найти способ возродить Антикитеру, где сегодня живет всего 20 человек», — сказал мэр Ставрос Хархалакис, который дал необходимые разъяснения по поводу программы.
Новости о том, что «Антикитира готова выплачивать грант в размере 500 евро, жилье и питание», оказались фейковыми.
По словам мэра Китира, Ставроса Чаралакиса, который говорил с News 24/7 на 88.6, «эта программа касается 5 семей, которые уже были отобраны в результате строгого процесса».
«В течение полутора лет существует предложение найти способ заново возродить Антикитеру, где сегодня живет всего 20 человек. Мы стараемся сделать так, чтобы остров не оставался полностью пустынным», — добавил Чаралакис.
В частности, г-н Чаралакис сказал:
«Существует сотрудничество между муниципалитетом и организацией для многодетных семей» Theofilos «,а также первоначальный вклад в финансирование мероприятий частными учреждениями по жилищному строительству. Эта программа касается 5 семей, которые уже были отобраны в рамках строгой процедуры.
Разрешение на строительство придет примерно через три года и должно быть одобрено 20 агентствами. Соответствующие статьи в различных СМИ не имеют отношения к реальности «, — заключил он.
зы: последний "всплеск" этой "новости" был на Г+Г, точнее тсн, 2 июля
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:05
1. Допустим, в питание включена. А помыться? На вертолёте на материк слетать?
2. Вы представляете себе какое там можно получить образование? В одном классе сидят три разновозрастных ученика и один учитель преподаёт сразу двадцать предметов.
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