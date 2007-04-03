Додано: Пон 11 жов, 2021 00:52

Ukrainian написав: zРадио написав: Набор для выживания? Набор для выживания?

Чому ж так суворо? Покупки до смаку з відео забракували як не здорове харчування, я запропонував здоровішу альтернативу. Чому ж так суворо? Покупки до смаку з відео забракували як не здорове харчування, я запропонував здоровішу альтернативу.

Из практики, на 500 грн в неделю на человека летом можно было прожить. Но питаться прийдется весьма скромно. Никаких вкусняшек - только каши и овощи, из белков только яйца и раз в неделю куриных ног купить бульон на суп сварить.А по поводу видео - имхо пустая трата денег, купили шлак. На неделю этого и на одного человека не хватит, да еще и вредная еда. Если такое часто есть - будут проблемы с желудком и кишечником.Фарш кстати лучше никогда не брать - это старое гнилое мясо, продезинфицированное в ядерной химии навроде формальдегида, подкрашенное и наколотое химией для удержания воды и придания нужного цвета. Могут червей для веса добавить, в фарше будет незаметно.