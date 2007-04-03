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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 117118119120>
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 22:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:На 5 лет...это какие железные яйца нужно иметь во всех отношениях...в век гиперлупов.
я к этому не сразу пришел. К хорошему привыкаешь а когда возникает очередная потребность бац а в магазинах такого нету, есть другое но хуже по качеству с конским ценником, а тут возможность на 5 лет снять головную боль. Я же не товар покупаю, а решение проблемы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 22:10

  Успіх написав:Трясця!)))
Половина пересічних - в інеті закупляються, друга половина - за кордоном.... - а який Термінатор :mrgreen: буде купляти на ринках і в магазинах???(не в супермаркетах)

як мені ще один барига років 5 тому казав на базарі націнка більше 50% а інколи і 100%
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 22:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бум интернет торговли последние 2 десятилетия создал розничную логистику и максимально увеличил конкуренцию. Тем самым сдерживая инфляцию на товары. Но всему есть предел и очевидно, что наступило десятилетие когда цены начнут удваиваться каждые 5 лет. В 2026 году самый доступный авто будет стоить не менее $20 тысяч.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 22:55

  yama написав:
  Успіх написав:Трясця!)))
Половина пересічних - в інеті закупляються, друга половина - за кордоном.... - а який Термінатор :mrgreen: буде купляти на ринках і в магазинах???(не в супермаркетах)

як мені ще один барига років 5 тому казав на базарі націнка більше 50% а інколи і 100%

На базаре сложно выжить с малой маржой, всем заплати. Родная тетка торгует.. сколько я жалоб на базар наслушался.. список кого она кормит (помимо поставщиков) больше чем количество членов её семьи.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 22:58

  Zebra написав:Бум интернет торговли последние 2 десятилетия создал розничную логистику и максимально увеличил конкуренцию. Тем самым сдерживая инфляцию на товары. Но всему есть предел и очевидно, что наступило десятилетие когда цены начнут удваиваться каждые 5 лет. В 2026 году самый доступный авто будет стоить не менее $20 тысяч.

Товар будет стоить столько за сколько его готовы купить. Самое доступное авто может стоить и 50куе но если его не купят завод в итоге пойдет с молотка. Скорее есть смысл беспокоиться о доходах, которые растут как грибы после дождя, конечно не у всех.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 23:28

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Бум интернет торговли последние 2 десятилетия создал розничную логистику и максимально увеличил конкуренцию. Тем самым сдерживая инфляцию на товары. Но всему есть предел и очевидно, что наступило десятилетие когда цены начнут удваиваться каждые 5 лет. В 2026 году самый доступный авто будет стоить не менее $20 тысяч.

Товар будет стоить столько за сколько его готовы купить. Самое доступное авто может стоить и 50куе но если его не купят завод в итоге пойдет с молотка. Скорее есть смысл беспокоиться о доходах, которые растут как грибы после дождя, конечно не у всех.

Правительства заигрались в печатные станки. Если можно напечатать 20 тысяч долларов, чтоб купить для полиции автомобиль, и это не вызывает роста цен благодаря глобализации - что мешает печатать ещё и ещё? Но всему есть предел - переход в новую ценовую реальность будет столь стремительным, как взлетели цены на газ.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 00:06

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  zРадио написав:Набор для выживания?

Чому ж так суворо? Покупки до смаку з відео забракували як не здорове харчування, я запропонував здоровішу альтернативу.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 00:52

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Набор для выживания?

Чому ж так суворо? Покупки до смаку з відео забракували як не здорове харчування, я запропонував здоровішу альтернативу.


Из практики, на 500 грн в неделю на человека летом можно было прожить. Но питаться прийдется весьма скромно. Никаких вкусняшек - только каши и овощи, из белков только яйца и раз в неделю куриных ног купить бульон на суп сварить.

А по поводу видео - имхо пустая трата денег, купили шлак. На неделю этого и на одного человека не хватит, да еще и вредная еда. Если такое часто есть - будут проблемы с желудком и кишечником.

Фарш кстати лучше никогда не брать - это старое гнилое мясо, продезинфицированное в ядерной химии навроде формальдегида, подкрашенное и наколотое химией для удержания воды и придания нужного цвета. Могут червей для веса добавить, в фарше будет незаметно.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:43

Я подозреваю, что этот набор "на неделю для двоих" им просто на ужин и на выходные. Завтраки и обеды на работе остались за кадром.
phantom_systems
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zРадио
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