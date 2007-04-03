|
|
|
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 жов, 2021 22:01
ruvex написав:
На 5 лет...это какие железные яйца нужно иметь во всех отношениях...в век гиперлупов.
я к этому не сразу пришел. К хорошему привыкаешь а когда возникает очередная потребность бац а в магазинах такого нету, есть другое но хуже по качеству с конским ценником, а тут возможность на 5 лет снять головную боль. Я же не товар покупаю, а решение проблемы.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8860
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 жов, 2021 22:10
Успіх написав:
Трясця!)))
Половина пересічних - в інеті закупляються, друга половина - за кордоном.... - а який Термінатор
буде купляти на ринках і в магазинах???(не в супермаркетах)
як мені ще один барига років 5 тому казав на базарі націнка більше 50% а інколи і 100%
-
yama
-
-
- Повідомлень: 3897
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 7823 раз.
- Подякували: 896 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 жов, 2021 22:30
Бум интернет торговли последние 2 десятилетия создал розничную логистику и максимально увеличил конкуренцию. Тем самым сдерживая инфляцию на товары. Но всему есть предел и очевидно, что наступило десятилетие когда цены начнут удваиваться каждые 5 лет. В 2026 году самый доступный авто будет стоить не менее $20 тысяч.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10447
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1469 раз.
- Подякували: 2090 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 10 жов, 2021 22:55
yama написав: Успіх написав:
Трясця!)))
Половина пересічних - в інеті закупляються, друга половина - за кордоном.... - а який Термінатор
буде купляти на ринках і в магазинах???(не в супермаркетах)
як мені ще один барига років 5 тому казав на базарі націнка більше 50% а інколи і 100%
На базаре сложно выжить с малой маржой, всем заплати. Родная тетка торгует.. сколько я жалоб на базар наслушался.. список кого она кормит (помимо поставщиков) больше чем количество членов её семьи.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8860
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 жов, 2021 22:58
Zebra написав:
Бум интернет торговли последние 2 десятилетия создал розничную логистику и максимально увеличил конкуренцию. Тем самым сдерживая инфляцию на товары. Но всему есть предел и очевидно, что наступило десятилетие когда цены начнут удваиваться каждые 5 лет. В 2026 году самый доступный авто будет стоить не менее $20 тысяч.
Товар будет стоить столько за сколько его готовы купить. Самое доступное авто может стоить и 50куе но если его не купят завод в итоге пойдет с молотка. Скорее есть смысл беспокоиться о доходах, которые растут как грибы после дождя, конечно не у всех.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8860
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 жов, 2021 23:28
vitaliian написав: Zebra написав:
Бум интернет торговли последние 2 десятилетия создал розничную логистику и максимально увеличил конкуренцию. Тем самым сдерживая инфляцию на товары. Но всему есть предел и очевидно, что наступило десятилетие когда цены начнут удваиваться каждые 5 лет. В 2026 году самый доступный авто будет стоить не менее $20 тысяч.
Товар будет стоить столько за сколько его готовы купить. Самое доступное авто может стоить и 50куе но если его не купят завод в итоге пойдет с молотка. Скорее есть смысл беспокоиться о доходах, которые растут как грибы после дождя, конечно не у всех.
Правительства заигрались в печатные станки. Если можно напечатать 20 тысяч долларов, чтоб купить для полиции автомобиль, и это не вызывает роста цен благодаря глобализации - что мешает печатать ещё и ещё? Но всему есть предел - переход в новую ценовую реальность будет столь стремительным, как взлетели цены на газ.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10447
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1469 раз.
- Подякували: 2090 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 11 жов, 2021 00:06
zРадио написав:
Набор для выживания?
Чому ж так суворо? Покупки до смаку з відео забракували як не здорове харчування, я запропонував здоровішу альтернативу.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10217
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 11 жов, 2021 00:52
Ukrainian написав: zРадио написав:
Набор для выживания?
Чому ж так суворо? Покупки до смаку з відео забракували як не здорове харчування, я запропонував здоровішу альтернативу.
Из практики, на 500 грн в неделю на человека летом можно было прожить. Но питаться прийдется весьма скромно. Никаких вкусняшек - только каши и овощи, из белков только яйца и раз в неделю куриных ног купить бульон на суп сварить.
А по поводу видео - имхо пустая трата денег, купили шлак. На неделю этого и на одного человека не хватит, да еще и вредная еда. Если такое часто есть - будут проблемы с желудком и кишечником.
Фарш кстати лучше никогда не брать - это старое гнилое мясо, продезинфицированное в ядерной химии навроде формальдегида, подкрашенное и наколотое химией для удержания воды и придания нужного цвета. Могут червей для веса добавить, в фарше будет незаметно.
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 301
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 жов, 2021 11:43
Я подозреваю, что этот набор "на неделю для двоих" им просто на ужин и на выходные. Завтраки и обеды на работе остались за кадром.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1789
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 жов, 2021 12:53
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11313
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2604 раз.
- Подякували: 5676 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|83838
|210099860
|
|
|10
|35462
|
|
|31
|7143
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|