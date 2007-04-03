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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 210211212213
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 13:46

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Як зростуть ціни в Україні: прогноз аналітиків, банкірів і населення
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 09:52

Мережа супермаркетів "Сільпо" і банк "Власний Рахунок" запустили сервіс розстрочки на продукти в Україні. :shock:
Послуга доступна в восьми магазинах, з планами розширення на всю мережу влітку.

https://24tv.ua/business/kupuyte-produk ... s_n2790073

Мережа супермаркетів "Сільпо" разом із банком "Власний Рахунок" запустила сервіс "оплати дольками", який дозволяє купувати продукти в розстрочку. :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:16

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Індекс великоднього кошика: у скільки обійдуться продукти у 2025 році (інфографіка)
Ірина_
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Чет 03 кві, 2025 16:07
Дюрі-бачі

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