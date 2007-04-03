Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

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Як зростуть ціни в Україні: прогноз аналітиків, банкірів і населення
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 бер, 2025 13:46
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Як зростуть ціни в Україні: прогноз аналітиків, банкірів і населення
Додано: Чет 03 кві, 2025 09:52
Мережа супермаркетів "Сільпо" і банк "Власний Рахунок" запустили сервіс розстрочки на продукти в Україні.
Послуга доступна в восьми магазинах, з планами розширення на всю мережу влітку.
Мережа супермаркетів "Сільпо" разом із банком "Власний Рахунок" запустила сервіс "оплати дольками", який дозволяє купувати продукти в розстрочку.
Додано: Чет 03 кві, 2025 15:16
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