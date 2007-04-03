Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

budivelnik написав:Уточнення Якість влаштовує не мене, якість влаштовує СПОЖИВАЧА...
А тебе показалось, что с этим кто-то спорил? Я просто подскажу: есть люди, которые довольны "качеством" растворимых стиков...
Я в жизни пил замечательный кофе в 3 местах - в Ереване (в одном месте! Там варили на песке). второй раз в отеле в Каире и приближающийся по качеству на набережной в Судаке (там приезжала пара на лето, не помню, откуда). Всё остальное... тоже кофе. Старбакс тоже не вдохновил.
Я пив чудову каву у Львові в Вероніці( проста еспресо , створювалось враження що вона густа як вершки)..... , але на жаль , навіть там ,щоб випити ЧУДОВУ - треба зайти разів з десять і замовивши ТЕ САМЕ випити просто ХОРОШУ... Звідси висновок Ідеалу досягнути ВАЖКО .... але старатись НАБЛИЗИТИСЬ до ІДЕАЛУ потрібно постійно Інше питання Що таке ІДЕАЛ Я МОЖУ зробити кращу каву від тієї що зараз продаю, але це потягне за собою суттєве підняття ціни, яке навіть на мій погляд погіршить співвідношення ціна/якість, хоча й підніме якість.. Я пішов шляхом відсікання клієнтів які люблять бурду, і відсікання естетів які готові платити по 50 грн за порцію в гарному стаканчику ( якість моєї вища ніж 70% тієї що пропонується в туристичнихз локаціях за 50+ грн і приблизно відповідає каві на мережевих заправках ОККО або ВОГ при тому що ціни там ще вищі) .. і отримав СВОГО ПОСТІЙНОГО КЛІЄНТА + задоволення від того що в мене найдешевша КАВА ( є дешевша бурда з чайника яким заливають кавовий порошок) і при цьому ПРИСТОЙНИЙ прибуток від її реалізації
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 23 лют, 2026 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Данило Гетманцев - народний депутат України, голова фінансового комітету ВРУ
Річна інфляція прискорилась до 7,9% у березні 2026 року (лютий – 7,6%) – Держстат.
Рік тому інфляція була ще вище: лютий 2025 року – 13,4%, березень 2025 року – 14,6%.
🔹У місячній динаміці споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на +1,3% (березень 2026 року до лютого 2026 року).
Зокрема найбільше зросла вартість таких товарів, як: яйця (+7,7%), олія соняшникова (+3,3%), фрукти (+2,4%), хліб та хлібопродукти (+2%), риба та продукти з риби (+1,5%). Водночас знизились в ціні: цукор (-1%), макаронні вироби (-0,2%), масло (-0,1%).
🔹У річному розрізі продуктовий кошик подорожчав на +9,5% (березень 2026 року до березня 2025 року).
Суттєво зросли в ціні: яйця (+20,1%), риба та продукти з риби (+19,4%), фрукти (+17,1%), м’ясо та м’ясопродукти (+15,3%), олія соняшникова (+14,4%), хліб (+12,8%). Та подешевшали: овочі (-15,1%), цукор (-11,9%).
🔸За останній місяць (березень 2026 року до лютого 2026 року) відчутно зросла вартість й інших товарів та послуг: паливо та мастила (+13,2%), одяг та взуття (+12%), залізничний пасажирський транспорт (+8,2%), автодорожній пасажирський транспорт (+6%), зв’язок (+2,5%).
Деякі з цих найменувань демонструють серйозне подорожчання й протягом року. Зокрема: паливо та мастила (+23,4%), зв’язок (+14,9%), автодорожній пас.транспорт (+14,4%), залізничний пас.транспорт (+10,4%). А також – алкоголь та тютюн (+15,7%), освіта (+14,4%), ресторани та готелі (+13%). При цьому за рік подешевшали одяг та взуття (-6,1%), фармпродукція (-2,5%).
Річна інфляція зростає: 7,6% у лютому та 7,9% у березні. Тиск світових ринків – дорожча нафта та зміцнення долара – накладається на внутрішні виклики: війну, обстріли та дефіцит енергетики. В результаті – все це б’є по гаманцях українців через ціни на паливо, зв’язок та їжу. Крім того, за рік продуктовий кошик подорожчав на 9,5%.