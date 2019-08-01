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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:28
Re: В Україні обвалилися ціни на популярний продукт
тема помидоров/томатов будоражит возбужденные умы финансистов уже которую неделю. Придумали бы уже какой-то индекс "кетчупа", для развлекухи, а то новости с базаров страны вводят меня в душевный диссонанс.
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:08
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:46
При большом желании можно, конечно, и по 100 гривен купить
Я позавчера купил по 13 грн. -- и нормально
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:48
Вот-вот! Ради этого сообщения стоило зарегистрироваться.
Без шуток
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:08
Re: обвал
А картоха почему, как тоже популярный продукт, не дешевеет?
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:56
потому, что про нее мало файнансе.уа пишет. Нужно, чтобы каждую неделю постили новости в стиле: "скандалы, интриги, расследования - цена на картоху упала 5%; инсайдеры говорят, Goldman Sacks отказался от покупки опциона на половину урожая"
Тема томатов не дает покоя Файнансе - к чему бы это? "Чумак" выкупил долю в Минфине? )
Додано: Чет 01 сер, 2019 18:42
запорожье. сегодня помидоры на рынке мелкие - 8грн. немного крупнее 10-12грн. есть и по 25грн.
арбузы -5грн.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 00:11
Интересно, что никто не попытался вывести стоимость "ПОМИДОРОВ" сегодня:
1. стоимость хранения и продажи (25-50%)
2. стоимость транспортировки(30%)
3. стоимость сбора (минималка)
4. стоимость аренды земли(плодородной)
5. стоимость удобрений, обработки, полива,....(качественного)
6. стоимость посевного материала...(импортного)
???
В примитиве:
сколько будет стоить ведро помидор вынесенное "бабушкой на базар" для получения "прибыли":
1. стоимость местового (30-50грн)
2. стомость транспорта(не менее 20 грн туда-сюда)
3. себестоимость(при стоимости в 10 грн/кг - на себестоимость составит максимум 4грн/кг- выгодно? сомневаюсь)
4. скорость продажи???(время затраченное на продажу ведра - 8 кг)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 06:04
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