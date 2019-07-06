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Чем оплачивать авиабилеты
на сайтах авиакомпаний ?

Чем оплачивать авиабилеты на сайтах авиакомпаний ?
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:11

Чем оплачивать авиабилеты на сайтах авиакомпаний ?

Чем оплачивать авиабилеты на сайтах авиакомпаний ?
В первую очередь - международные.

Тут есть несколько аспектов.
1. Валюта карты. На сайте цена рисуется в грн, но возможен вариант, когда с карты будет списываться валюта по не очень хорошим курсам.
2. Кешбек, конечно же )
3. Бонусные программы: "мили", скидки, промо и тд.
4. Через какой сервис искать билеты и на каком сайте их покупать ?
5. Когда покупать ? Чем раньше - тем лучше, или возможны варианты ?
6. Лучше сразу "туда-обратно" или возможны варианты ?

Хотелось бы услышать лайфхаки от бывалых "летунов".

Для конкретики - на данный момент интересуют билеты в Израиль компании МАУ (наверное)
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:02

  mustbe написав:Чем оплачивать авиабилеты на сайтах авиакомпаний ?
В первую очередь - международные.

Тут есть несколько аспектов.
1. Валюта карты. На сайте цена рисуется в грн, но возможен вариант, когда с карты будет списываться валюта по не очень хорошим курсам.
2. Кешбек, конечно же )
3. Бонусные программы: "мили", скидки, промо и тд.
4. Через какой сервис искать билеты и на каком сайте их покупать ?
5. Когда покупать ? Чем раньше - тем лучше, или возможны варианты ?
6. Лучше сразу "туда-обратно" или возможны варианты ?

Хотелось бы услышать лайфхаки от бывалых "летунов".

Для конкретики - на данный момент интересуют билеты в Израиль компании МАУ (наверное)


1. На wizzair платить банковским переводом (который возможен, если билет не раньше, чем 15 дней до вылета), тогда нет проблем с угадыванием курса.
2. Смотреть, по какой карте есть КБ на категорию "Путешествия", либо см. п.3.
3. Tickets.ua от OTP, Travel от Alfa-bank.
4. kayak.com, qiwi.com. На сайтах авиакомпаний есть порой Fare Finder, где можно найти цены на нужный период в нужном направлении.
5. Чем раньше, тем лучше. У каждой авиакомпании свои сроки для самых вкусных цен.
6. Как правило, туда-обратно - лучше, но бывает, что лучше (дешевле, даже с учетом поезда) вылететь из Киева, а прилететь во Львов. Лучше брать во внимание пересадку в какой-либо Польше, Венгрии, откуда бюджетные авиакомпании летают по оч. смешным ценам.
Нужно искать баланс: время полета-поездки и цена, т.к. можно сэкономить 10евро и просидеть в транзитном аеропорту часов 10, что в результате сьест эти 10евро .

Если есть багаж и его много, то привлекательность цен на бюджетные авиаперевозчики падает и порой выгоднее брать "Эконом" от обычных авиакомпаний.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
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