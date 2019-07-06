Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:02

mustbe написав: Чем оплачивать авиабилеты на сайтах авиакомпаний ?

В первую очередь - международные.



Тут есть несколько аспектов.

1. Валюта карты. На сайте цена рисуется в грн, но возможен вариант, когда с карты будет списываться валюта по не очень хорошим курсам.

2. Кешбек, конечно же )

3. Бонусные программы: "мили", скидки, промо и тд.

4. Через какой сервис искать билеты и на каком сайте их покупать ?

5. Когда покупать ? Чем раньше - тем лучше, или возможны варианты ?

6. Лучше сразу "туда-обратно" или возможны варианты ?



Хотелось бы услышать лайфхаки от бывалых "летунов".



Для конкретики - на данный момент интересуют билеты в Израиль компании МАУ (наверное) Чем оплачивать авиабилеты на сайтах авиакомпаний ?В первую очередь - международные.Тут есть несколько аспектов.1. Валюта карты. На сайте цена рисуется в грн, но возможен вариант, когда с карты будет списываться валюта по не очень хорошим курсам.2. Кешбек, конечно же )3. Бонусные программы: "мили", скидки, промо и тд.4. Через какой сервис искать билеты и на каком сайте их покупать ?5. Когда покупать ? Чем раньше - тем лучше, или возможны варианты ?6. Лучше сразу "туда-обратно" или возможны варианты ?Хотелось бы услышать лайфхаки от бывалых "летунов".Для конкретики - на данный момент интересуют билеты в Израиль компании МАУ (наверное)

1. На wizzair платить банковским переводом (который возможен, если билет не раньше, чем 15 дней до вылета), тогда нет проблем с угадыванием курса.2. Смотреть, по какой карте есть КБ на категорию "Путешествия", либо см. п.3.3. Tickets.ua от OTP, Travel от Alfa-bank.4. kayak.com, qiwi.com. На сайтах авиакомпаний есть порой Fare Finder, где можно найти цены на нужный период в нужном направлении.5. Чем раньше, тем лучше. У каждой авиакомпании свои сроки для самых вкусных цен.6. Как правило, туда-обратно - лучше, но бывает, что лучше (дешевле, даже с учетом поезда) вылететь из Киева, а прилететь во Львов. Лучше брать во внимание пересадку в какой-либо Польше, Венгрии, откуда бюджетные авиакомпании летают по оч. смешным ценам.Нужно искать баланс: время полета-поездки и цена, т.к. можно сэкономить 10евро и просидеть в транзитном аеропорту часов 10, что в результате сьест эти 10евро .Если есть багаж и его много, то привлекательность цен на бюджетные авиаперевозчики падает и порой выгоднее брать "Эконом" от обычных авиакомпаний.