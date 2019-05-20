RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Військовослужбовцям побудували
житла на 360 млн грн з...

Військовослужбовцям побудували житла на 360 млн грн з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:13

Військовослужбовцям побудували житла на 360 млн грн з...

Пропонуємо до обговорення:
У держбюджеті 2019 передбачено 833,4 млн грн на житло для військовослужбовців.

Дивися повний текст Військовослужбовцям побудували житла на 360 млн грн з виділених 800 млн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90119
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:13

Создать систему доступного кредитования, процент погашения зависимо от выслуги. Безоплатного жилья быть не может, только злоупотребления за которые не отвечают
bklochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За п'ять років середня площа житла, що припадає на...
R2 » Нед 14 лип, 2019 16:51
2 170
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лип, 2019 23:06
moldashavanin
Аналітик спрогнозувала, як зросте вартість житла за...
R2 » Суб 06 лип, 2019 07:25
5 287
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 13:42
blueiceua
Скільки коштує оренда житла в різних регіонах України...
R2 » Пон 20 тра, 2019 07:23
1 143
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 тра, 2019 07:23
satoshiaraki98

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.