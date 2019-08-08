Україна потенційно може розвиватися темпами 5-7%.
Дивися повний текст В НБУ дали рецепт зростання економіки України до рівня країн ЄС.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:32
В НБУ дали рецепт зростання економіки України до рівня...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ дали рецепт зростання економіки України до рівня країн ЄС.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:13
У Зеленского сейчас все козыри на руках. Он может и с таможни взять 4 млрд и экономику из тени вывести. Было бы желание.
|