Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Українці дали Польщі у 8
разів більше, ніж вони...

Українці дали Польщі у 8 разів більше, ніж вони...
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 15:19

Українці дали Польщі у 8 разів більше, ніж вони...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які мешкають і працюють у Польщі, згенерували для економіки країни близько 328,6 млрд злотих додаткового ВВП.

Дивися повний текст
Українці дали Польщі у 8 разів більше, ніж вони витратили на допомогу
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100813
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 15:19

"витрати польського бюджету на підтримку українців та допомогу Україні, які склали 40,3 млрд злотих ... податкові надходження та соціальні внески становили близько 18−19 млрд злотих на рік."

Я правильно понимаю, что поддержка украинцев остаётся глубоко убыточной затеей и эту же статью более правильно подать под заголовком "Украинцы возвращают польскому бюджету меньше половины затрат на них"?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6704
З нами з: 23.03.18
Подякував: 112 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Форум:
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

