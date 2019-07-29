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Клієнти ПриватБанку в липні
залишили мільйон "на чай"

Клієнти ПриватБанку в липні залишили мільйон "на чай"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:44

Клієнти ПриватБанку в липні залишили мільйон "на чай"

Пропонуємо до обговорення:
Чайові-cashless від ПриватБанку побили рекорд: в липні відвідувачі українських закладів залишили мільйон гривень "на чай".

Дивися повний текст Клієнти ПриватБанку в липні залишили мільйон \"на чай\".
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:44

Свыше миллион гривен за 11 000 транзакций это в среднем около 100 грн "на чай". Ничё себе...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:48

А как осуществляется налогообложение денег, полученных на карточку официанта ?
freeze
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