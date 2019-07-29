Чайові-cashless від ПриватБанку побили рекорд: в липні відвідувачі українських закладів залишили мільйон гривень "на чай".
Дивися повний текст Клієнти ПриватБанку в липні залишили мільйон \"на чай\".
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:44
Клієнти ПриватБанку в липні залишили мільйон "на чай"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Клієнти ПриватБанку в липні залишили мільйон \"на чай\".
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:44
Свыше миллион гривен за 11 000 транзакций это в среднем около 100 грн "на чай". Ничё себе...
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:48
А как осуществляется налогообложение денег, полученных на карточку официанта ?
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