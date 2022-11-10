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Ліміти на чай та каву в посилках: про що йдеться в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 січ, 2025 21:59
Пропонуємо до обговорення:
Зареєстрований у Верховній Раді головою Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим законопроєкт про оподаткування поштових відправлень передбачає обмеження на пересилання в Україну низки товарів навіть у особистих посилках.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 21:59
Ну зараз точно вишикується черга яки жадають повернутся в Україну самодурів зеленського-гетманцева.
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salvydas
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