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Личные данные при открытии депозита
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:05
Всем добрый день.
Официально работаю за рубежом. Паспорт украинский.
Открывал недавно депозит, менеджер задал вопрос про место работы. Я недолго думая сказал, что работаю за рубежом. Он полушутя задал вопрос, плачу ли я налоги в Украине
Ответил что нет, плачу все налоги там, где работаю. (Вроде ничего такого, но осадочек остался).
Думаю открыть еще депозит в другом банке. Что отвечать на вопрос про место работы? Так как подобных вопросов хочу избежать, что лучше ответить (назвать бывшего украинского работодателя - сказать, что не работаю - ??).
Буду благодарен за ответы по делу.
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qay
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Додано: Суб 10 сер, 2019 17:21
qay написав:
Всем добрый день.
Официально работаю за рубежом. Паспорт украинский.
Открывал недавно депозит, менеджер задал вопрос про место работы. Я недолго думая сказал, что работаю за рубежом. Он полушутя задал вопрос, плачу ли я налоги в Украине
Ответил что нет, плачу все налоги там, где работаю. (Вроде ничего такого, но осадочек остался).
Думаю открыть еще депозит в другом банке. Что отвечать на вопрос про место работы? Так как подобных вопросов хочу избежать, что лучше ответить (назвать бывшего украинского работодателя - сказать, что не работаю - ??).
Буду благодарен за ответы по делу.
Вопрос достаточно формальный, и ни на что сам по себе не влияет. Если сумма депозита выше лимита финмониторинга, то вне зависимости от того, что вы ответили бы в этой анкете, с вас бы спросили документы касательно источника прохождения средств, и даже если вы в анкете указали бы что безработный, важны будут лишь реальные документы.
Ответственности за правильность данных с анкеты нет. Проверять её никто не будет. Так что можете указать старого работодателя, например (можно и что безработный указать, но могут пойти вопросы потом откуда средства, зачем эта морока)
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Faceless
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