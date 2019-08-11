Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість".
Дивися повний текст У липні житло на \"вторинці\" у столиці подорожчало.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 11:37
У липні житло на "вторинці" у столиці подорожчало
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У липні житло на \"вторинці\" у столиці подорожчало.
Додано: Нед 11 сер, 2019 15:18
Самое удивительное, что для этого нет никаких реальных предпосылок. Курс гривны не сильно меняется, жилье в столице строится сейчас в таких количествах которых раньше даже близко не было. Выбор застройщиков и объектов растет цена должна только снижаться.
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:19
netstormonline, стабильность , тьфу-тьфу-тьфу, наступила. Граждане всё чаще ездят на заработки евровалют, вот и дорожает жильё. Всё логично. Если у людей появляется больше денег - то и взять с них нужно больше.
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