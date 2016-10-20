Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попередньо

Шановні форумчани! Пропонуємо нове опитування!
Всі ми так чи інакше користуємося дрібними кредитами в побуті (кредитні картки, оплата частинами) та іншими видами кредитування! Тема досить актуальна в наш час!
Чи траплялися у вас ситуації, коли приходилося брати ще один кредит задля погашення попереднього? З якими проблемами ви зіштовхнулися? Чи вдалося уникнути великих комісій та відсотків за кредитом? Який досвід був у вас (якщо був) - негативний чи позитивний?
Ділимося, коментуємо!
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З пов. Ірина