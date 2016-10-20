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Чи готові ви взяти новий кредит
з метою погашення попередньо

Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попередньо
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.

Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попереднього?

Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попередньо 3.3 5 4
1.Так
0
0
2.Ні
25%
1
3.Можливо
25%
1
4.Категорично проти кредитів
50%
2
5.Даний спосіб для мене актуальний
0
0
6.Свій варіант
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:59

Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попередньо

Шановні форумчани! Пропонуємо нове опитування!

Всі ми так чи інакше користуємося дрібними кредитами в побуті (кредитні картки, оплата частинами) та іншими видами кредитування! Тема досить актуальна в наш час!
Чи траплялися у вас ситуації, коли приходилося брати ще один кредит задля погашення попереднього? З якими проблемами ви зіштовхнулися? Чи вдалося уникнути великих комісій та відсотків за кредитом? Який досвід був у вас (якщо був) - негативний чи позитивний?

Ділимося, коментуємо!

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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 17:26

Re: Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попере

Варто відзначити, що є цілком обгрунтований варіант взяти новий кредит для погашення попереднього: якщо новий кредит дешевший, або з кращими умовами (наприклад, на більший строк). То зветься рефінансуванням і банки самі часом пропонують таку послугу (інколи називаючи більш "зрозумілою" для пересічного назвою "перекредитування")
Faceless
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