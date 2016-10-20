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Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попередньо
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:59
Шановні форумчани! Пропонуємо нове опитування!
Всі ми так чи інакше користуємося дрібними кредитами в побуті (кредитні картки, оплата частинами) та іншими видами кредитування! Тема досить актуальна в наш час!
Чи траплялися у вас ситуації, коли приходилося брати ще один кредит задля погашення попереднього? З якими проблемами ви зіштовхнулися? Чи вдалося уникнути великих комісій та відсотків за кредитом? Який досвід був у вас (якщо був) - негативний чи позитивний?Ділимося, коментуємо!Також до вашої уваги пропонуємо розглянути наш сервіс! Порівнюйте та замовляйте фінансові послуги:Кредит онлайн
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Додано: Пон 12 сер, 2019 17:26
Варто відзначити, що є цілком обгрунтований варіант взяти новий кредит для погашення попереднього: якщо новий кредит дешевший, або з кращими умовами (наприклад, на більший строк). То зветься рефінансуванням і банки самі часом пропонують таку послугу (інколи називаючи більш "зрозумілою" для пересічного назвою "перекредитування")
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:36
Ірина_
Люди думають, якщо вони зроблять рефінансування, то буде легше, та нажаль це не завжди так. Важливо порахувати, скільки буде ефективна % ставка у новому банку. Можливо перекредитування на більший строк трохи покращить становище, і буде легше виплачувати, але й довше.
Рефінансування також іноді використовують для об'єднання кількох кредитів у один. Обслуговувати один кредит легше ,ніж три або п'ять, особливо якщо вони в різних банках.
І дуже важливо уважно ознайомитись з усіма умовами, щоб не було додаткових комісій. Дізнайтеся, яка сума потрібна для повного погашення поточного кредиту. Порахуйте заборгованість не на сьогодні, а якою вона буде через 3 робочі дні. Цей час знадобитися новому банку для ухвалення рішення.
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