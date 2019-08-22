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Чи готові ви взяти новий кредит
з метою погашення попередньо

Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попередньо
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.

Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попереднього?

Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попередньо 2.8 5 12
1.Так
25%
3
2.Ні
17%
2
3.Можливо
17%
2
4.Категорично проти кредитів
42%
5
5.Даний спосіб для мене актуальний
0
0
6.Свій варіант
0
0
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:59

Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попередньо

Шановні форумчани! Пропонуємо нове опитування!

Всі ми так чи інакше користуємося дрібними кредитами в побуті (кредитні картки, оплата частинами) та іншими видами кредитування! Тема досить актуальна в наш час!
Чи траплялися у вас ситуації, коли приходилося брати ще один кредит задля погашення попереднього? З якими проблемами ви зіштовхнулися? Чи вдалося уникнути великих комісій та відсотків за кредитом? Який досвід був у вас (якщо був) - негативний чи позитивний?

Ділимося, коментуємо!

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З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 17:26

Re: Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попере

Варто відзначити, що є цілком обгрунтований варіант взяти новий кредит для погашення попереднього: якщо новий кредит дешевший, або з кращими умовами (наприклад, на більший строк). То зветься рефінансуванням і банки самі часом пропонують таку послугу (інколи називаючи більш "зрозумілою" для пересічного назвою "перекредитування")
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:36

Ірина_
Люди думають, якщо вони зроблять рефінансування, то буде легше, та нажаль це не завжди так. Важливо порахувати, скільки буде ефективна % ставка у новому банку. Можливо перекредитування на більший строк трохи покращить становище, і буде легше виплачувати, але й довше.

Рефінансування також іноді використовують для об'єднання кількох кредитів у один. Обслуговувати один кредит легше ,ніж три або п'ять, особливо якщо вони в різних банках.

І дуже важливо уважно ознайомитись з усіма умовами, щоб не було додаткових комісій. Дізнайтеся, яка сума потрібна для повного погашення поточного кредиту. Порахуйте заборгованість не на сьогодні, а якою вона буде через 3 робочі дні. Цей час знадобитися новому банку для ухвалення рішення.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:23

Ірина_
Це страшно потрапити в такі умови, коли потрібно брати кредит, щоб погасити інший кредит
olga_elisovich
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:14

Шановні форумчани!

Якщо ви ще не знали! Можливо комусь буде цікаво :)
У нас на порталі є можливість дізнатися про свій кредитний рейтинг безкоштовно

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:31

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Якщо ви ще не знали! Можливо комусь буде цікаво :)
У нас на порталі є можливість дізнатися про свій кредитний рейтинг безкоштовно

З пов. Ірина

не працює або
1) з моїм кодом немає в кредитної історії або
2) без коду з нулями
На вказаний вами номер або ІПН раніше вже замовлявся безкоштовний кредитний рейтинг
чому не працює без коду якщо ввезти нулі ? Всі бажаючі можуть не використовувати код
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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