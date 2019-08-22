|
|
|
Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попередньо
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:59
Шановні форумчани! Пропонуємо нове опитування!
Всі ми так чи інакше користуємося дрібними кредитами в побуті (кредитні картки, оплата частинами) та іншими видами кредитування! Тема досить актуальна в наш час!
Чи траплялися у вас ситуації, коли приходилося брати ще один кредит задля погашення попереднього? З якими проблемами ви зіштовхнулися? Чи вдалося уникнути великих комісій та відсотків за кредитом? Який досвід був у вас (якщо був) - негативний чи позитивний?Ділимося, коментуємо!Також до вашої уваги пропонуємо розглянути наш сервіс! Порівнюйте та замовляйте фінансові послуги:Кредит онлайн
Швидкий кредит
Кредит готівкою
З пов. Ірина
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1231
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 238 раз.
- Подякували: 835 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 17:26
Варто відзначити, що є цілком обгрунтований варіант взяти новий кредит для погашення попереднього: якщо новий кредит дешевший, або з кращими умовами (наприклад, на більший строк). То зветься рефінансуванням і банки самі часом пропонують таку послугу (інколи називаючи більш "зрозумілою" для пересічного назвою "перекредитування")
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25415
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1124 раз.
- Подякували: 5973 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:36
Ірина_
Люди думають, якщо вони зроблять рефінансування, то буде легше, та нажаль це не завжди так. Важливо порахувати, скільки буде ефективна % ставка у новому банку. Можливо перекредитування на більший строк трохи покращить становище, і буде легше виплачувати, але й довше.
Рефінансування також іноді використовують для об'єднання кількох кредитів у один. Обслуговувати один кредит легше ,ніж три або п'ять, особливо якщо вони в різних банках.
І дуже важливо уважно ознайомитись з усіма умовами, щоб не було додаткових комісій. Дізнайтеся, яка сума потрібна для повного погашення поточного кредиту. Порахуйте заборгованість не на сьогодні, а якою вона буде через 3 робочі дні. Цей час знадобитися новому банку для ухвалення рішення.
-
RealtyExpert
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 17.05.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:23
Ірина_
Це страшно потрапити в такі умови, коли потрібно брати кредит, щоб погасити інший кредит
-
olga_elisovich
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 15.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:14
Шановні форумчани!
Якщо ви ще не знали! Можливо комусь буде цікаво
У нас на порталі є можливість дізнатися про свій кредитний рейтинг безкоштовно
З пов. Ірина
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1231
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 238 раз.
- Подякували: 835 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:31
Ірина_ написав:Шановні форумчани!
Якщо ви ще не знали! Можливо комусь буде цікаво
У нас на порталі є можливість дізнатися про свій кредитний рейтинг безкоштовно
З пов. Ірина
не працює або
1) з моїм кодом немає в кредитної історії або
2) без коду з нулями
На вказаний вами номер або ІПН раніше вже замовлявся безкоштовний кредитний рейтинг
чому не працює без коду якщо ввезти нулі ? Всі бажаючі можуть не використовувати код
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1233
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 2087 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:43
yama
поки в тестовому режимі!
Ймовірно є баги
На всі Ваші запитання зможу відповісти після пояснень розробників! Дякую за відгук)
З пов. Ірина
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1231
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 238 раз.
- Подякували: 835 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|8357
|
|
|7
|6513
|
|
|1
|489
|
|