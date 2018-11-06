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Чи готові ви взяти новий кредит
з метою погашення попередньо

Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попередньо
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12

Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попереднього?

Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попередньо 2.6 5 16
1.Так
31%
5
2.Ні
19%
3
3.Можливо
13%
2
4.Категорично проти кредитів
38%
6
5.Даний спосіб для мене актуальний
0
0
6.Свій варіант
0
0
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:26

Однажды такое было. Перекрыла один кредит другим :oops:
Это не очень приятно, но сработало. Конечно в помощь "холодный расчет". Любые нестандартные решения хороши, когда есть цель!!
Larina
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:21

Re: Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попере

Краще взагалі з ними не зв*язуватись) А якщо вже один є, то інший я би не брала
380674120425
 
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