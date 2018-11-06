RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Чи готові ви взяти новий кредит
з метою погашення попередньо

Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попередньо
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12

Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попереднього?

Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попередньо 2.5 5 27
1.Так
33%
9
2.Ні
26%
7
3.Можливо
7%
2
4.Категорично проти кредитів
26%
7
5.Даний спосіб для мене актуальний
7%
2
6.Свій варіант
0
0
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:26

Однажды такое было. Перекрыла один кредит другим :oops:
Это не очень приятно, но сработало. Конечно в помощь "холодный расчет". Любые нестандартные решения хороши, когда есть цель!!
Larina
 
Заблокований
Повідомлень: 2
З нами з: 11.01.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:21

Re: Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попере

Краще взагалі з ними не зв*язуватись) А якщо вже один є, то інший я би не брала
380674120425
 
Повідомлень: 14
З нами з: 02.09.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:26

Re: Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попере

Не совсем понимаю зачем тогда вообще влазить в кредиты, если ты отдать не можешь.. это ж как снежный ком.. один взял.. потом второй..
Nathaniel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 07.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 05:55

Skyler ...це коли є чим, а банк вимоге
alexlansky353
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 14:39

Почему нет? Берешь кредит на рассчитанный срок, четко планируешь. Но жизнь полна неожиданностей и все твои планы резко меняются. Приходилось в жизни перекредитовываться.

Наоборот, это даже логично, если в новом банке более выгодные условия.
Darina85
 
Повідомлень: 9
З нами з: 04.05.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:27

Re: Чи готові ви взяти новий кредит з метою погашення попере

Не плохой вариант "взять кредит на погашение кредита", но как по мне лучше добиваться отсрочки у текущего кредитора.
1finbiz
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватбанку 1, 2, 3
D2 » Вів 06 лис, 2018 11:40
21 10016
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 10:35
psb-
Finance.ua: Кредит для бизнеса под 5-7-9% – как это...
D2 » Пон 27 лип, 2020 10:38
0 403
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 10:38
D2
Finance.ua: Де взяти кредит, якщо банки відмовляють?
D2 » Сер 01 лип, 2020 04:35
0 332
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 04:35
D2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.