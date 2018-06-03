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Зняття грошей з
картки TRZ*FINANCE

Зняття грошей з картки TRZ*FINANCE
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:35

Зняття грошей з картки TRZ*FINANCE

14/08 01:20 Юридичні послуги: TRZ*FINANCE, KYIV−132.30 грн
Власник терміналу: TRZ*FINANCE
Як це взагалі можливо?! Без дозволу і без підтвердження. Прошу розібратись і повернути кошти. Це вже не вперше!!!!
pokemonchik2301
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:51

pokemonchik2301
З вас знімає гроші сайт-посередник, якому ви залишили номер своєї картки.

Finance.ua не має до цього стосунку - не бере грошей за свій сервіс і не просить номер карти.

TRZ*FINANCE - це назва транзакції, але не назва порталу який з Вас списує кошти.

Детальніше про платні сайти-посередники читайте тут: https://finance.ua/ua/saving/kak-ne-per ... ayn-kredit

Рекомендуємо звернутися в банк!

З пов. Ірина
Ірина_
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