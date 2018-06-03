RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Зняття грошей з
картки TRZ*FINANCE

Зняття грошей з картки TRZ*FINANCE
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:35

Зняття грошей з картки TRZ*FINANCE

14/08 01:20 Юридичні послуги: TRZ*FINANCE, KYIV−132.30 грн
Власник терміналу: TRZ*FINANCE
Як це взагалі можливо?! Без дозволу і без підтвердження. Прошу розібратись і повернути кошти. Це вже не вперше!!!!
pokemonchik2301
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 14.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:51

pokemonchik2301
З вас знімає гроші сайт-посередник, якому ви залишили номер своєї картки.

Finance.ua не має до цього стосунку - не бере грошей за свій сервіс і не просить номер карти.

TRZ*FINANCE - це назва транзакції, але не назва порталу який з Вас списує кошти.

Детальніше про платні сайти-посередники читайте тут: https://finance.ua/ua/saving/kak-ne-per ... ayn-kredit

Рекомендуємо звернутися в банк!

З пов. Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 14.09.13
Подякував: 233 раз.
Подякували: 831 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:41

TRZ*FINANCE

Я звертався в банк
Перший раз заблокував картку і змінив її а зараз не блокував бо в банку кажуть що не знають нічого про Це!!!
pokemonchik2301
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 14.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:13

pokemonchik2301 на жаль, Ви залишили дані на іншому порталі.

Пригадайте, будь ласка, де Ви залишили номер карти?

Нагадую, що TRZ * Finance це назва транзакції, не назва сайту.

У майбутньому для розрахунків та поповнення в інтернеті використовуйте не основну картку!

Гарного Вам дня!

З пов. Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 14.09.13
Подякував: 233 раз.
Подякували: 831 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Зі скількох років дають кредит в Україні
D2 » П'ят 19 жов, 2018 12:43
1 667
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 07:22
alexeybelan2005
Finance.ua: Що таке рефінансування
D2 » Нед 03 чер, 2018 12:09
1 1723
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 сер, 2019 08:57
sergo01101
Finance.ua: Кращі кредитні картки для мандрівників 1, 2
D2 » Суб 01 гру, 2018 22:11
11 3694
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 13:00
finuser256

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.