14/08 01:20 Юридичні послуги: TRZ*FINANCE, KYIV−132.30 грн
Власник терміналу: TRZ*FINANCE
Як це взагалі можливо?! Без дозволу і без підтвердження. Прошу розібратись і повернути кошти. Це вже не вперше!!!!
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:35
Зняття грошей з картки TRZ*FINANCE
14/08 01:20 Юридичні послуги: TRZ*FINANCE, KYIV−132.30 грн
Власник терміналу: TRZ*FINANCE
Як це взагалі можливо?! Без дозволу і без підтвердження. Прошу розібратись і повернути кошти. Це вже не вперше!!!!
Додано: Сер 14 сер, 2019 12:51
pokemonchik2301
З вас знімає гроші сайт-посередник, якому ви залишили номер своєї картки.
Finance.ua не має до цього стосунку - не бере грошей за свій сервіс і не просить номер карти.
TRZ*FINANCE - це назва транзакції, але не назва порталу який з Вас списує кошти.
Детальніше про платні сайти-посередники читайте тут: https://finance.ua/ua/saving/kak-ne-per ... ayn-kredit
Рекомендуємо звернутися в банк!
З пов. Ірина
Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:41
TRZ*FINANCE
Я звертався в банк
Перший раз заблокував картку і змінив її а зараз не блокував бо в банку кажуть що не знають нічого про Це!!!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:13
pokemonchik2301 на жаль, Ви залишили дані на іншому порталі.
Пригадайте, будь ласка, де Ви залишили номер карти?
Нагадую, що TRZ * Finance це назва транзакції, не назва сайту.
У майбутньому для розрахунків та поповнення в інтернеті використовуйте не основну картку!
Гарного Вам дня!
З пов. Ірина
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