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Українцям готують індивідуальне
декларування доходів

Українцям готують індивідуальне декларування доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:53

  mksm написав:_hunter Мы не в Германии живем.

Спасибо, кэп! :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:45

  ecollia написав:На самом деле идея хорошая, но декларация семьи должна быть официальным и единственным легитимным документом для всех служб; декларация должна подаваться 2- ва раза в год, причём через он-лайн сервис. Но есть вопрос, а кем из членов семьи??????


А какая разница кем? В США если выбираешь Married Joint декларацию на семью её может отослать в электронном или бумажнои виде кто угодно, даже кот. Если кот мертвый, то всё равно ОК.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:57

Неработающим припишут доход по три прожиточных минимума и заставят заплатить с них налоги. В субсидиях это прокатило.
warlamp
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  #<123
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