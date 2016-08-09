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Експерти дали українцям поради:
продавати чи купувати...

Експерти дали українцям поради: продавати чи купувати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 08:54

Експерти дали українцям поради: продавати чи купувати...

Пропонуємо до обговорення:
2025 рік почався зі зростання курсу долара до гривні, а підвищення податків з’їдає частину прибутку від вкладів. Експерти дали українцям поради, купувати чи продавати валюту, а також на чому краще заробляти.

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Експерти дали українцям поради: продавати чи купувати валюту до кінця тижня
R2
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Клоуни а не експерти...
wildbroll
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