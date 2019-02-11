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Экономист рассказал, как
негативное сальдо внешней...

Экономист рассказал, как негативное сальдо внешней...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:52

Экономист рассказал, как негативное сальдо внешней...

Пропонуємо до обговорення:
На соотношение курса гривны и доллара США в третьей декаде августа сильно повлияло негативное сальдо внешней торговли.

Дивися повний текст Экономист рассказал, как негативное сальдо внешней торговли повлияло на курс доллара.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:53

Неймовірно!) Назвали експертом того, хто сказав, що кінь швидко біжить бо його віз штовхає. А потім додав: швидкість воза в цьому році зростає з дуже великими темпами. До речі не в останню чергу завдяки зростанню швидкості коняки!) А про коефіцієнт монетизації буде щось?
irey1
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