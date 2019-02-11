На соотношение курса гривны и доллара США в третьей декаде августа сильно повлияло негативное сальдо внешней торговли.
Дивися повний текст Экономист рассказал, как негативное сальдо внешней торговли повлияло на курс доллара.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:52
Экономист рассказал, как негативное сальдо внешней...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Экономист рассказал, как негативное сальдо внешней торговли повлияло на курс доллара.
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:53
Неймовірно!) Назвали експертом того, хто сказав, що кінь швидко біжить бо його віз штовхає. А потім додав: швидкість воза в цьому році зростає з дуже великими темпами. До речі не в останню чергу завдяки зростанню швидкості коняки!) А про коефіцієнт монетизації буде щось?
|