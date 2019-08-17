НБУ має намір укласти контракт з аудиторською компанією, яка буде перевіряти щорічну звітність монетарного відомства.
Дивися повний текст Нацбанк готовий платити за аудит звітності 28 млн гривень.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 12:37
Нацбанк готовий платити за аудит звітності 28 млн гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк готовий платити за аудит звітності 28 млн гривень.
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:37
Опыт работы с отчетами с применением стандарта МСФЗ (минимум 2 сотрудника с американскими сертификатами) - а хто знає про які сертифікати йдеться? США взагалі не використовують МСФЗ (у них є свої стандарти US GAAP), тому дивно якось виходить.
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