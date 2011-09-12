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Обмен доллара на Приват24
гривну на карту

Обмен доллара на Приват24 гривну на карту
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:38

Обмен доллара на Приват24 гривну на карту

Всем привет. Есть необходимость периодически менять доллар, а взамен получать гривну на карту Приватбанка. Суммы 2-3 тыс долл.
Существует ли такая услуга вообще? Может, кому-то надо? Желательно район Берестейской.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:41

  smdtranz написав:Всем привет. Есть необходимость периодически менять доллар, а взамен получать гривну на карту Приватбанка. Суммы 2-3 тыс долл.
Существует ли такая услуга вообще? Может, кому-то надо? Желательно район Берестейской.

Перевод долларов между резидентами Украины запрещен.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:08

Доллар наличкой
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:10

Что мешает это делать внутри П24?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:33

Re: Обмен доллара на Приват24 гривну на карту

То, что курс там не совсем рыночный и то, что доллары наличные и на карту их надо ещё внести.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:03

  smdtranz написав:То, что курс там не совсем рыночный и то, что доллары наличные и на карту их надо ещё внести.

А как Вы хотите?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:51

Вкладчик1234
Я отдаю доллар, а вы переводите грн на карту через приват24 по договорному курсу.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:01

  smdtranz написав:Вкладчик1234
Я отдаю доллар, а вы переводите грн на карту через приват24 по договорному курсу.



а в чем проблема самому пойти сдать долляр в обменке и самому закинуть на карту привата? :mrgreen:
Или принципиально имеет значение секономленные 5 копеек, при том что за день гривна нынче может спокойно укрепиться/обвалиться на 25-50 коп. и эти самые 5 копеек что мертвому припарка
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:07

Re: Обмен доллара на Приват24 гривну на карту

5 копеек и немало времени на беготню. Я ж говорю, надо постоянно, на 1-2 раза проще таки поменять и закинуть через терминал
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:17

Re: Обмен доллара на Приват24 гривну на карту

странный челендж :roll:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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