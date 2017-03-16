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Яка реклама привертає вашу
увагу при виборі забудовника?

Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника?
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Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника?

Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника? 7.5 5 10
Банера на будівництві
0
0
Смс сповіщення
0
0
Білборди
10%
1
Візитівки
0
0
Реклама в транспорті
10%
1
Телебачення
0
0
Facebook
20%
2
Сайти нерухомості
30%
3
Рекомендації друзів, колег
10%
1
Банерна реклама в інтернеті
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:40

Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника?

Шановні форумчани!

У нас маленьке опитування :wink:

На сьогодні кількість забудовників росте як на дріжджах. Маркетологи різними способами прагнуть довести свою першість серед конкурентів. Для цього активно використовуються активна рекламна політика.

Поділіться, будь ласка, на яку рекламу саме ви звертаєте увагу при виборі забудовника?
Що можете сказати із власного досвіду - який варіант в опитуванні близький вам?
Що навпаки дратує та зовсім не підходить? Завдяки якому з варіантів вдалося придбати омріяне житло?
Чи траплявся обман у рекламі, чи дійсно інформація відповідала дійсності?


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Ірина_
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Купувати житло не доводилось, але, все ж таки, часто бачу рекламу саме у інтернеті.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:43

Re: Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника?

https://www.searchengines.ru/mail-ru-group.html
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:52

Re: Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника?

Опрос не имеет смысла, так как вы проводите его среди людей, которые сидят в интернете
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:41

  iriverix написав:Опрос не имеет смысла, так как вы проводите его среди людей, которые сидят в интернете

Так участники форума не только в интернете сидят, но и живут обычной жизнью - общаются с коллегами и друзьями, гуляют, пользуются транспортом и т.д.

iriverix, а Вы уже приняли участие в опросе? Если ни один из вариантов Вам не подошел, то напишите в комментариях свой :wink:
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