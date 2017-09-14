Letusrock написав:Часто буває що мільйон не "лишній" а "останній" і багато хто просто сподівається що якось воно буде, пронесе. в багатьох відстрочка була в 2022/23/24 а потім чи закінчились підстави чи прикрили лавочку чи задорого стало продовжити
А як на мене, то Бетон якусь хрень говорить. Я в серпні мав відпустку, вирішив на день в гори сходити. Телефон і документи завтикав вдома. Прийняли мене у Воловці на вокзалі, відвезли в ТЦК, там поряд. І просидів 6 годин, поки дружина привезла документи. Зі мною там було 6 "бусифікованих". Зробив пару висновків. Перше - у всіх: неоновлені дані, не пройдена ВЛК. Тобто перед тим як їх везти, документи перевіряли. Друге - в одного з бусифікованих брат був у роті охорони. Але не порішав. Тобто корупція трошки перебільшена. Третє - було двоє обмежено придатних з непройденим ВЛК. Один поїхав на ВЛК. І пройшов скоріш за все. Другий написав клопотання про проходження ВЛК за місцем проживання. І його відпустили. І це якось не корелюється з тими історіями, що Бетон пише. При тому, що це був забитий райцентр на Закарпатті, я не думаю, що в Києві гірше.
Якось дуже дивно............. , учора він то продавав хати у столиці то купував у польщі позавчора ,то знову купував , бывает , я не осуждаю. диа,ноза пана Бурсака не вистачає..., шось він якось нас не відвідує і не нюхає...
ты школу закончи, для начала. писать оно не умеет и умничает сидит. я и сейчас хаты в киеве продаю. это там, где тебе её иметь и не снилось. и в польше у меня недвига есть. у тебя какие-то проблемы?
fler написав:Близько двох тисяч колумбійців підписали контракти зі Збройними силами України (ЗСУ). Наплив людей із Латинської Америки настільки великий, що створюються окремі роти, які складаються виключно з південноамериканців. Про це повідомляє Die Welt. https://www.welt.de/politik/ausland/art ... alnot.html
А як же кошерне правило: "гроші не повинні покидати родину" (с) (тм) ?
Тобто на Філіпіни flyman поїде без грошей?)))
Вы лучше расскажите на основании чего забронированы муж и сын. В Николаевской мэрии мовные патрули на соблюдение моральных норм строителей концлагеря на политинформации в 8.00 настраивают?
У него буква на клавиатуре не нажимается. Представляешь? Лыхо.
Грошей на нову шкода, на ремонт шкода. В ворді теж не пише... в примусову мобілізацію не вірить. Хоча, при всій повазі до Бетона... щось мене тєрзають сомнєнія нащот високопоставленого рішали... за такі гроші нарішати можно тільки будучи в долі.
среди людей в возрасте от 20 до 64 лет, бежавших в ФРГ с февраля по май 2022 года после начала войны в Украине, уровень занятости летом 2025 года составил 51 процент. В частности, сегодня в Германии работают 50% украинских женщин и 57% украинских мужчин.
Таким образом, интеграция беженцев из Украины в немецкий рынок труда прошла в целом быстрее, чем у беженцев из других стран, констатируют авторы исследования. ...... с конца лета 2022 года до начала лета 2025 года уровень занятости беженцев-украинцев вырос более чем втрое. И если в первые два года после приезда в ФРГ он рос относительно медленно, то на третий год процесс значительно ускорился. ......... воссоединение семей путем переезда супруга или супруги является ключевым фактором интеграции и намерения остаться в стране. "Семьи демонстрируют гораздо более высокие намерения остаться на долгосрочной основе, если оба родителя живут в Германии", - пояснила директор BIB Катарина Шписс (Katharina Spieß). С другой стороны, тяготы войны, вынужденного бегства и разлуки привели к разрыву семейных отношений у 29% украинок, прибывших в Германию без своих мужей. ......... украинские дети и подростки добились больших успехов в изучении немецкого языка после прибытия в Германию. Так, почти половина респондентов, по их собственным данным, обладают хорошими или очень хорошими знаниями языка, что значительно превышает показатели их родителей. В то же время доля детей и подростков с неопределенными намерениями остаться в стране выше, чем у взрослых.