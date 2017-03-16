Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника?

У нас маленьке опитування
На сьогодні кількість забудовників росте як на дріжджах. Маркетологи різними способами прагнуть довести свою першість серед конкурентів. Для цього активно використовуються активна рекламна політика.
Поділіться, будь ласка, на яку рекламу саме ви звертаєте увагу при виборі забудовника?
Що можете сказати із власного досвіду - який варіант в опитуванні близький вам?
Що навпаки дратує та зовсім не підходить? Завдяки якому з варіантів вдалося придбати омріяне житло?
Чи траплявся обман у рекламі, чи дійсно інформація відповідала дійсності?
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