Про це повідомляє прес-служба ДФС.
Дивися повний текст Як оскаржити нараховані штрафи та пеню з ЄСВ.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 07:33
Як оскаржити нараховані штрафи та пеню з ЄСВ
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Дивися повний текст Як оскаржити нараховані штрафи та пеню з ЄСВ.
Додано: Вів 03 вер, 2019 07:33
Это громадный шаг цифровизации к безбумажным технологиям, обещанным к 1 октября сего года! Браво!!!
Додано: Вів 03 вер, 2019 07:38
"к ней прилагается оригинал или надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего полномочия такого представителя согласно законодательству"
Дополню. Если жалобу подаёт руководитель организации, такая бумажка вряд ли нужна, потому что все данные находятся на сайте Минюста.
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