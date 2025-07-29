|
Водіїв попередили про штрафи за «неправильну» запаску
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 вер, 2025 00:03
Пропонуємо до обговорення:
Українські водії повинні бути готові до того, що поліція зараз строго ставиться не лише до основних шин, а й до запасного колеса. Згідно з новими правилами, навіть якщо запаска здається непридатною через п’ять років без використання, власник авто може отримати штраф.
Хто писав цю статтю сам хоч прочитав її?
koroliaki1961
