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Финкомпания CardService

Финкомпания CardService
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 16:29

Финкомпания CardService

Пришла такая реклама от minfin:

https://minfin.com.ua/bonus/61-passivny ... aign=promo

про финкомпанию CardService. Условия заманчивые. Кто уже пробовал с ней работать?
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:27

ringM57

Добрый день, сотрудничаю с ними чуть менее года, свои обязательства выполняют. У них в документах есть финансовые отчеты, а также заключение рейтингово агенства expert-rating Можете задавать интересующие вас вопросы напрямую компании, отвечают честно.
playerjek
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 10:29

Как-то сложно оказалось все: акции нужно покупать через брокеров Унiвер или Фридом Финанс.
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 11:27

ringM57 покупать нужно не акции, а облигации. Работа через брокеров - это нормальная практика во всем мире, там не всё так сложно, как кажется, договор с Универом можно подписать даже не приходя в Киевский офис, я пересылал через Новую Почту.
playerjek
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:05

playerjek

дозвольте пару запитань, бо теж приглядаюсь в бік ціїє фірми

1) чи вам виплачували вже доходи по цій фірмі
2) через якого брокера працюєте
3) які комісії йдуть на роботу по цьому напрямку

буду вдячний за відповіді
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greenozon
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