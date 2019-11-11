про финкомпанию CardService. Условия заманчивые. Кто уже пробовал с ней работать?
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 03 вер, 2019 16:29
Финкомпания CardService
Пришла такая реклама от minfin:
про финкомпанию CardService. Условия заманчивые. Кто уже пробовал с ней работать?
Додано: Чет 10 жов, 2019 12:27
ringM57
Добрый день, сотрудничаю с ними чуть менее года, свои обязательства выполняют. У них в документах есть финансовые отчеты, а также заключение рейтингово агенства expert-rating Можете задавать интересующие вас вопросы напрямую компании, отвечают честно.
Додано: Сер 30 жов, 2019 10:29
Как-то сложно оказалось все: акции нужно покупать через брокеров Унiвер или Фридом Финанс.
Додано: Вів 12 лис, 2019 11:27
ringM57 покупать нужно не акции, а облигации. Работа через брокеров - это нормальная практика во всем мире, там не всё так сложно, как кажется, договор с Универом можно подписать даже не приходя в Киевский офис, я пересылал через Новую Почту.
Додано: Вів 12 лис, 2019 12:05
playerjek
дозвольте пару запитань, бо теж приглядаюсь в бік ціїє фірми
1) чи вам виплачували вже доходи по цій фірмі
2) через якого брокера працюєте
3) які комісії йдуть на роботу по цьому напрямку
буду вдячний за відповіді
+50грн !
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