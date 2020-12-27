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Финкомпания CardService

Финкомпания CardService
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:31

  greenozon написав:Директор фінансової компанії CardService Дмитро Богодухов про те, як змінилася ситуація з видачею кредитів в Україні після початку карантину, як це вплине на ринок і чому важливо переходити на більш сучасні системи кредитування.

https://rau.ua/novyni/dmytryj-bogoduhov-cardservice/

Есть какие-то "небанковские кредитки"?

Кобренды банков и ритейлеров - это понятно.
А о чём этот человек рассказывает?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:37

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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 08:27

  greenozon написав:http://prntscr.com/u7qk06

https://cardservice.ua/ua/how-connect/subscribe/

Не встречал таких.
Наверно или продают как-то не очень активно, или я просто не вхожу в их целевую аудиторию (я так понимаю, тут особых плюшек-грейсов нет? Что-то среднее между швидкогрошами и банковским кредитом? )
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:37

Re: Финкомпания CardService

Кто сейчас сотрудничает с компанией? Какие впечатления?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:33

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Власник фірми, дає інтерв'ю та розказує про свій бізнес

https://youtu.be/VCQ9uGHWmW4
https://youtu.be/0FskBuGxMLc
https://youtu.be/sCF3m252ul8
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 08:38

  greenozon написав:https://cardservice.ua/ua/how-connect/subscribe/

Когда тут пишут: "І головне: жодних фінансових ризиків", то это следует понимать, что это только для магазина никакого риска?
Ну, допустим, компания с магазином поделиться, чтоб магазину был смысл этим заниматься. А покупателю это зачем? Если есть банки с их кредитными картами и рассрочками. А тут еще один посредник. Причем, я так понимаю, эта карта будет под конкретный магазин, а с банковской можно в любой идти.
В Ашане такое Укрсиб сделал, мол, карта, 2% кешбека в Ашане даже, так я там ни разу за столом желающих не видел. Может, не так часто хожу.
Или я что-то не так понимаю в схеме?
Кстати, а нам это зачем преподносят? В смысле, компания предлагает нам дать ей денег, чтоб кредитовать покупателей магазина?
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